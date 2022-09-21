據港媒《南華早報》報導，中國大陸國防科技大學正在研發一種「跨介質超音速反艦飛彈」，引起外界矚目。一般認為，這款能以飛彈型態在空中飛行，接近目標後入海下潛，轉換成魚雷攻擊模式的反艦武器，將成為新的航母大殺器。不過，中國不是已經有東風21D了嗎，要那麼多種「航母殺手」幹嘛？

如果媒體報導可信，那麼這種新概念武器將不僅是航母殺手，而且是另一種改變海戰規則的武器，可能迫使美軍再度調整部署。為什麼？第一，「跨介質」反艦武器兼有飛彈與魚雷的優點，軍艦防禦系統很難應付。第二，價格便宜，可大量部署。而後者這優點，千萬不能小看。

戰爭打的是鈔票

先談價格便宜。如果以飛行空間區分，飛彈有兩種，一種是巡弋飛彈，一種是彈道飛彈。巡弋飛彈從發射到擊中目標都在大氣層內飛行；彈道飛彈則是先發射到太空，在太空中飛行一段距離後，重返大氣層擊中目標。所以彈道飛彈和發射衛星或太空船的火箭基本上是同樣的東西，飛行速度必須達到每秒11.2公里的「脫離速度」，才能擺脫地心引力的束縛，如此成本當然很昂貴。雖然中國並未公開東風21D的造價，不過俄羅斯專家綜合相關資料估算，大約要2000多萬美金，也就是1.5億人民幣，7億台幣。

在大氣層內飛行的巡弋飛彈，相對就便宜多了。以美國最常使用的戰斧飛彈為例，一枚造價約160萬美金，約5000萬台幣。國軍雄3超音速反艦飛彈則約1億台幣。中國研發中的「跨介質超音速反艦飛彈」造價現在無從估算，但既能飛天又能下海，應比戰斧或雄3貴，但比打到外太空的東風21D，相對要便宜。

不僅造價，東風21D的相關資訊目前都是機密，包括終端導引方式與理論準確度到底多少，外界不得而知。實戰準確度當然更不用談，因為沒實戰過。2021年美軍公布由「美國科學家聯盟」撰寫的報告，指共軍短程彈道飛彈的目標誤差已縮小到32碼（約29.26公尺）。不過那是打地面目標，東風21D打的是海面上的船艦，美軍一向對彈道飛彈打移動目標抱著質疑態度。

2020年8月，中國試射兩枚反艦彈道飛彈，結果全都擊中了數千公里外西沙海域的移動靶船。這下子把美軍嚇壞了。彈道飛彈真的能打到數千公里外的移動目標，而且高速砸落，防禦系統無法攔截。那麼航空母艦還能開到西太平洋去作戰嗎？航母是美國霸權的象徵，萬一被擊沉難以承受。即便實戰時準確度要打折扣，美軍也不願冒這個險。

美軍太平洋艦隊於是將原本由航母戰鬥群主導攻擊的戰法，改變為「分散式作戰」，將作戰任務交給大量千噸級，甚至不到千噸的小型軍艦或無人艦組成的作戰群，讓每艘船艦都擁有飛彈，都能發動攻擊。於是航母角色從四分衛改變為場邊教練，透過衛星偵察、監視、提供情報與電子戰支援，在反艦彈道飛彈打不到的戰場邊緣指導作戰。「分散式作戰」是美軍這兩年最夯的作戰理念，連李喜明將軍在其著作《台灣的勝算》中都能看到它的影子。

對共軍來說，美國海軍在西太平洋採分散式部署，可能使東風21D無用武之地。因為用價值1.5億人民幣的飛彈打航母划得來，但打千噸或百噸級的軍艦就不划算。中小型軍艦數量多，真打會耗盡東風21D的庫存。

雖然一般談戰爭都著眼於軍隊、武器與戰略，但實際戰爭打的是鈔票，決定勝負的是後勤。所以有「外行談戰略，內行談後勤」的說法。戰爭時武器彈藥消耗非常快，不節省用很快就會打光。

以烏克蘭戰爭為例，北約那麼多國家支持烏克蘭，紛紛提供武器彈藥，但各國的庫存也很快就清光。美國軍火商雖然大發其財，但不會為一場區域戰爭就多開幾條生產線，不然戰爭結束、需求消失，多開的產線怎麼辦？因此生產數量有限，跟不上戰場消耗。俄羅斯的情況也一樣。雖然沒有宣布，但傳出要向北韓買彈藥與火箭彈，看來庫存也打的差不多了。

東風21D昂貴，合理推論庫存不會太多，必須節約使用。它又能打數千公里，打第一島鏈附近的中、小型軍艦實在太浪費。但這些中、小型軍艦都配有飛彈，同樣會造成傷害，不理會不行。所以需要較便宜、攻擊距離較短，但威力同樣強大的反艦武器。所以「跨介質超音速反艦飛彈」才會有需求。

魚雷摧毀力高於飛彈

其次談「跨介質武器」的優點。依據媒體報導，這款「跨介質超音速反艦飛彈」能以2.5倍音速在1萬公尺高空飛行200 公里，然後俯衝掠海飛行 20公里，距目標10公里內時就會進入魚雷模式，以高達秒速100米的速度在水下潛航。所謂「天下武功，惟快不破」，如果真有那麼快的速度，即便被發現，對方也來不及反應。而且採魚雷攻擊模式；魚雷對船艦的破壞力高於飛彈。

因為軍艦有許多艙室，作戰時關上水密門，船艙進水就不會蔓延到其他艙室。只要大多數船艙沒進水，船艦就可以保持浮力。一般反艦飛彈是在水面上2、3公尺處掠海飛行，如果沒發現或沒攔住，就會在軍艦吃水線上方打一個大洞，讓海水灌進來。有些還可以再往前推再打穿一、兩個艙室，讓更多海水灌進來。但只要水密門做得好，幾個船艙進水，船不會沉。

烏克蘭戰爭中的莫斯科號是被兩枚飛彈打中，進水艙室多又在同一側，拖回港口時因風浪大，沒管制好進水而傾斜，最後翻覆沉沒。這過程可能有人為疏失。

東風21D的打法不一樣，它是重返大氣層後，由天而降的攻擊，所以可以想像成隕石般的高速撞擊，能連續貫穿各層甲板直通大海。但航母很大，船艙非常多，幾十個艙室進水無所謂。這也就是說，東風21D就算擊中航母，也不一定可以擊沉。

但魚雷不一樣。它是在水面下爆炸，爆炸產生衝擊波能將船身推高，瞬間後的真空狀態又會把船吸下來。一推一吸的剪力可以折斷船的龍骨。船龍骨折斷，就會像鐵達尼號下沉一樣，沒得救。二戰時的經驗，一枚裝藥500公斤的魚雷可以擊沉一艘4、5000噸的大船。這就是「跨介質武器」可怕的地方：像飛彈一般快速接近目標，再以魚雷的威力摧毀目標。

事實上，中國最近研發反艦武器有「跨介質」的趨勢。例如中國航天科技集團研製的「彩虹-T1」地面效應無人機，就是款更便宜的「跨介質武器」。所謂「地面效應」（又稱翼面效應），是指運動中的飛行器在距離地面或水面很近時，上下壓力差增大，升力陡然增加的現象。賽車都要有抵銷地面效應的設計，否則開太快會飛起來。

彩虹-T1利用「地面效應」飛行，所以燃料很省，能夠以0.65馬赫的速度續航1.5小時，這航程就能達1000多公里了。地面效應要貼水面作用，所以彩虹-T1是在海面上1公尺飛行，比一般反艦飛彈2、3公尺高度更難被發現。彈頭造型則顯示彩虹-T1飛行時是無人機，入海後就是魚雷。美軍現有技術能否反制還不知道，但它能攜帶1000公斤炸藥，如果擊中，足以擊沉9800噸的提康德羅加級巡洋艦。

烏克蘭戰爭顯示，戰場上遠程火力打擊的威力與重要性。簡單來說，就是我打得到你，你卻打不到我。能以亞音速貼海飛行1000多公里的跨介質武器在戰略上的意義，就是琉球以西的大小軍艦，基本上都打得到，而且價格便宜。如果有數百架庫存，對美軍分散式部署的威脅不言而喻。

就武器發展來說，東風21D反艦彈道飛彈、跨介質超音速反艦飛彈，以及彩虹-T1無人機，都是新概念武器，美軍或整個西方都沒有類似產品。其創意發想是以小博大，為改變戰場劣勢而設計。換言之，就是「不對稱作戰」。「以敵為師」或「師敵之長」是回應戰爭威脅的必要態度。國軍如果真想打「不對稱作戰」，台灣高科技人才不少，應可嘗試類似途徑發展適合台灣的不對稱作戰武器，或許比採購美國發展的飛彈或無人機更合用些。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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