總統蔡英文執政以來，台海兩岸之間的關係發生巨大變化，若兩岸開戰，美國到底會不會出兵，也一直是各界討論焦點。前立委蔡正元今（22）日在臉書列出10個問題，質疑到底「是誰？」網友看完後則統一給出一個答案。

蔡正元在臉書上發文提問，想知道是誰讓台灣對大陸貿易順差，創造史上最大金額？是誰讓台灣經濟依賴大陸的程度，達到史上最高水平？又是誰同意出口去大陸的貨物，通通要打上「中國台灣製造」？

他質疑，是誰只會花錢找裴洛西來台訪問，卻不敢派兵阻擋解放軍圍島演習？是誰要華航買市場上沒人要的波音飛機，以換取口惠實不至的台灣政策法？是誰沒有博士水準的政治談判能力，與大陸達至和平共榮的方案，還以為花錢收買美國政客，美國就願意派十萬兵沉入台灣海峽？

蔡正元最後說，是誰滿嘴高調喊「抗中保台」，卻不敢實際行動？是誰不叫自己的子弟去唸軍校，卻只會在街頭搞黑熊民兵舞槍弄刀？是誰看著大陸軍艦進入領海演習，縮頭縮尾不敢派兵驅離？是誰看著大陸導彈飛越台北，不敢攔截還故意掩蓋消息？

連續10個問題引起網友討論，逾百位網友直言「蔡EE+無能民禁黨」、「天賦異稟的一代女皇」。

其他網友也紛紛留言說，「過去幾十年大家過著安居樂業的生活，現在大家提著心吊著膽日子過著步步為營」、「是誰發射了全球最大門的嘴砲？」「超前部署、抗中保台不見具體行動，可悲、可恥的執政者」、「可惜這些一針見血的事實分析，許多人就是看不懂，也不願意相信。」