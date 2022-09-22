花蓮玉里發生震災，花東兩縣屋倒、橋斷、路坍方。一位社會企業負責人臉書跳出訊息，南橫交通中斷、部落停電停水，他與新武部落牧師聯絡上對外道路搶通，載了50箱礦泉水、50箱泡麵出發，往常開車3小時的路程，一路上落石不斷，這次開了9個小時。

蔡總統視訊勘災、踏勘災區，惹得中央災害應變中心與地方政府不少口水戰，台積電慈善基金會董事長張淑芬輕車簡從，跑到第一線受災戶提供復災資源，則廣受媒體好評；類似上述社會企業負責人說走就走的民間賑災力量肯定不在少數，不是在賑災，就是在賑災的路上。

可惜的是，政客們還在爭吵選舉算計，藍執政的災區，還是綠執政的災區；什麼時候「論文抄襲」「補習的學霸」取代了政見牛肉？而我們卻遺忘了震災後的新武、下馬、霧鹿、利稻……等孤立無援的原住民部落！

2008年四川汶川大地震，大陸國務院總理溫家寶前往勘災，對著搶進災區姍姍來遲的傘兵部隊指揮官講「我就一句話，是人民在養你們，你們自己看著辦！」

台灣官員的素質不差，政府部門行動力雖然不如民間，但是不能心裡老掛著選舉選票，忘了災區災民黃金救援72小時的急迫，我們向賑災路上的勇士致敬，也要提醒政府：你們是台灣納稅人養的，不是嗎？自己看著辦！

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