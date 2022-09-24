俄烏戰事以來，西方媒體在國際新冷戰的局勢下，以一種全然逆反文明現代性的自我定位，視媒體客觀或中立化為敝屣，絲毫不遮掩地露出冷戰年代，污名化蘇維埃社會主義的政治慣性，火力全開遣責普丁發動戰爭〪最後，並以助長西方霸權的「政治正確」性，展開對俄羅斯的全面制裁〪豈料，只更暴露出西方民主霸權的真面目〪

戰事仍在烏克蘭境內發生，並導致數以百萬計平民流離失所的當下，我們回頭要問：譴責戰爭；更應追究戰爭何以發生。如果不是北約東擴，並不理會莫斯科的警覺與抗議，何來藉由舉兵入侵，發動戰事的內外原因？盡管俄烏關係有別於兩岸關係，這追究，何嘗不是一項嚴苛的提問！在追問著當下的我們：為何台海會陷入空前的危機狀態？佩洛西訪台，緊接著《台灣政策法》在陽光下密謀〪表面上，以泡製民主自由對抗共產專制為名，實質上，卻是複製冷戰意識形態的新冷戰兩手策略〪美國為首的西方霸權，二戰以後，以人權為名，在全球發動的戰爭，只能以罄竹難書來做為比喻，是事實且非形容性的敘述〪

地緣政治與進步思維連結成的辯證鋪陳，通常有助於理性對待發展中的政局〪當選戰污名化口水戰滿天飛的當下，選舉只證實了兩件事；一、資源掠奪，二、扣緊紅帽；在台灣這幾乎與美國同步發生，說穿了，一點也不難想像，便是大家熟悉的「親美反中」〪這可以千真萬確被分析為，台灣對於冷戰意識形態清理之缺席，就即便當年說出：「意識形態終結論」的福山已改口他的固化思惟之際，跟隨美式選舉政治的台灣選舉，一旦選戰出現危機，便操作「中共同路人」的低水平手法〪

最近，《聯合報》刊出的一則問卷，在「抗中保台」操作令一般民眾心生反感之際，呈現了：不滿意蔡英文總統處理兩岸關係表現的民眾攀升到五成三，負評較第二任首年增加13個百分點；八成三民眾認為兩岸有必要繼續維持溝通管道。

兩岸溝通管道如何持續存在？過去存在的管道，已經在美國以台灣作為代理戰爭政策的虛掩實為下，朝著負面方向傾斜〪這催生「海潮智庫」以和平公投作為訴求，在公投說明中提出：「關於和平，有談才有和，和平是需要談判才能促成。為了取得台灣民間最大共識，擬議以「國是會議」的機制，組成談判團隊，與大陸政府進行和平談判。」「此外，設定『國是會議』中，女性代表應過半，這是相對進步並具有突破性的主張。」

這項和平訴求，讓我們回想起台籍進步作家楊逵；1949年，他在台灣內受戒嚴前夕軍管箝制，外受冷戰思維包圍下提出的：符合西方霸權利益的「台灣地位未定論」之際，針對台灣局勢，真誠高聲呼籲「和平宣言」，卻換來12年牢刑〪

「和平宣言」提出的前兩項主要訴求，至今非只未顯過時，且符合時局：第一，請社會各方面一致協力消滅所謂獨立以及託管的一切企圖，避免類似「二二八」事件重演；第二，請政府從速準備還政於民，確切保障人民的言論、集會、結社出版、思想、信仰的自由〪前後一、二項，互為因果；也呼應了國際新冷戰局勢下，美國對台干預的「台灣政策法」中的諸項條列，導致兵凶若四面楚歌的危機〪例如，軍事接管與數位中介法，再次地證實，一味聽命於美國的執政黨，名為保障安全，實為兵焚，即玩火自焚而毫無自覺〪

歷史，經常只是時間的過往，這是面對歷史的怠忽或短視；更有甚者，則利用局勢竄改歷史，這在當下以「本土化」為名，移花接木歷史事實的案件，不勝枚舉〪因此，記憶，特別是具關鍵性張力的共同記憶，例如兩岸和平的追求，則有「再歷史化」楊逵「和平宣言」的必要性與必然性〪讓歷史，成為具有進步意識的記憶，非僅時間的回顧〪

楊逵的這紙宣言，標示反對帝國霸權入侵台島的立場，無比鮮明；再有，便是台灣的和平，要建構在泯除省籍矛盾，和平共處上，進一步延伸為保障言論自由〪回顧至此，像似時空重返，從這樣的脈絡下來，楊逵的最後呼籲，便倍加貼切了〪他說：「因此，我們希望，不要再重武裝來刺激台灣的民心，造成恐懼局面，把此一比較安定乾淨土以戰亂而毀滅。」

從1949年楊逵的「和平宣言」到2022年「海潮智庫」的「和平公投」，脈絡深切如根如莖如幹如葉如樹〪殷切提問：民間力量不可失，有談才有和，反對外來帝國霸權干預兩岸和平，更重要的是，女性代表超過半數〪

性別平等固然是核心命題與意識的提點；其實，千百年來，女性作為母親的實質與象徵，在文學、詩歌、戲劇與電影中，都根實著令人動容的生命情操〪杜甫在他的詩作「石壕吏」中，為後來的千千萬萬人，示範了母親與反戰的動人詩魂〪這以敘事詩手法完成的詩行，可以比擬作一部動人的紀錄片電影〪鏡頭緩緩移動，來到一個長鏡頭的定格：詩人「暮投石壕村 有吏夜捉人」；一點都不難理解，同與李白避禍安史之亂的杜甫，這個夜晚親眼目睹抓夫的場面〪他繼續寫著，他來到一位老婦家，年邁的丈夫匆匆想逃出門去，老婦卻擋在門前，對著來抓夫的兵吏說了以下詩行：「一男附書至／二男新戰死/生者且偷生／死者長已矣/室中更無人／惟有乳下孫。」譯作白話，無疑異常生動〪說是：「三個兒子全去防守鄴城去了，一個兒子捎回書信來說，兩個兒子最近戰死了。」

多少戰亂帶來的生離死別，在這首詩中一覽無遺〪當詩句如紀錄片般收尾時，詩人寫了4句詩：「夜久語聲絕／如聞泣幽咽／天明登前途／獨與老翁別」詩人回想暮投村庄時，老翁與老婦雙雙接待；隔夜，登程逃難離開夜宿之家時，只能與老翁辭行，暗示著老婦已代夫被抓，突出了悲劇的結局。影像幾乎無語，可以沉默，卻早已綿延在世人反戰的時空中〪

杜甫以一首詩來鋪陳一段反戰紀事，時空早已超越限定的時間範疇；這同樣發生在希臘導演 安哲羅普洛斯在《悲傷草原》這部經典名片中〪我們可以用「母親，無語所問的蒼天」作為綱要提示：內容訴說：希臘歷經法西斯與左翼游擊隊內戰烽火〪

影片最後：內戰，何其殘酷；母親，緩緩仰起的身姿，問著蒼天…〪

水，如何成為詩意的譬喻？無聲中，這樣追問自己時，河的倒影裡，浮現了一張母親的臉孔。她泣聲呼喊，無力地趴伏著的上半身，跟著她絕望的側影，費盡氣力地往上緩慢仰起，但已無法，因為幾乎的氣絕。

躺在她身旁的是：她一對雙胞胎兒子其中的一位，因為參與內戰中的左翼游擊隊，被政府軍射殺在一片浮舟般的廢棄房板上。他，死了。死亡，在母親噤默的探問中；終而，轉作天地間剎那的崩裂。

這是影片的最後一個畫面。

很多人相信都印象深刻：安哲羅普洛斯（Angelopoulos）的《悲傷草原》（The Weeping Meadow），又或譯作「悲泣的草原」。我總覺得，「悲泣」有一種傷痛欲絕的貼近。只是，這貼近，令人感到無比殘酷、無比無言與深深呼吸中的靜默。

作為導演，他追究戰爭；更追究戰爭何以發生。這追究，何嘗不是提問！在追問著當下的我們：如何堅拒帝國霸權下的代理戰爭政策，在島嶼發生；進一步，達成兩岸和平的追求！

這部經典電影，何嘗不是楊逵「和平宣言」的再歷史化呢！

（作者為詩人、文化動者）

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