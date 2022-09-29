一位相交多年的老友，在臉書上宣示，對於在周玉蔻臉書文章按讚的臉友，他將解除好友關係。他大意是說，政治立場可以不同，這麼多年下來大家也互相尊重，但是涉及到做人的底線，那就不必再忍，大家坦率點吧，就此再見。

周玉蔻最近幹了那些事？從攻擊慈濟為「中共自己人」到誣指前中國小姐張淑娟涉入誹聞案，言行都是極其離譜，嚴重違反社會價值觀的行徑，馬英九前總統說「她應該被媒體界開除」，引起了不少迴響，並非空谷跫音。

然而，即使是指鹿為馬，毀人名譽，周玉蔻還是（不可思議地）有不少支持者。這位老友快意恩仇，刪除臉友了事，但某個程度上，對老夫而言，此種情狀之讓人不適，又超過周玉蔻本身，如鯁在喉，不能不探個究竟。

「即使知道很離譜還是對周玉蔻按讚」這個現象本身，反映出這個時代的一個根本問題：黨同伐異的惡質化，造成普世價值與標準的腐蝕。如果用這個時代的語言，就是「同溫層的屏蔽效應」，屏蔽了原本該有的是非與道德標準。

照道理講，法律之外，應該還是有基本的是非與道德標準，例如不該有種族或性別歧視，做錯事應該道歉，說謊應該要被譴責等，但是這幾年，這個準則逐漸崩壞了，而且舉世皆然。即便是美國，都會發生川普支持者對去年國會暴動案力挺到底，並一直堅信拜登勝選是出於舞弊，就是最赤裸裸的例子。

台灣情況也差不多，民進黨再執政後更惡化。以前陳水扁時代，有「肚子扁扁也要挺阿扁」，到蔡英文時代，更全面進化為「千錯萬錯都是阿共的錯」，變成只要是對「中共同路人」或在野黨發動的攻擊，無論言語多麼不堪，手段如何下作，都可以被包容，都可以被原諒，更可以去按讚。

然而，誠如我老友的疑惑，周玉蔻事件裡，無論是對上一代的攻擊，對無辜女性的霸凌，對身體外貌的嘲弄，哪一個不違背民進黨支持者過去堅持所謂的「進步價值」？為何今天是攻擊蔣萬安，這些都不再重要了呢？更關鍵的是，這樣無條件力挺周玉蔻，真的就可以幫到陳時中嗎？還是反而害到陳時中？

我們可以看到，瘋狂反智與盲目同溫層，其實讓他們（與周玉蔻）支持的陳時中陷入了某種難以脫身的窘境。這就是有趣的地方：盲目同溫層聚積出的瘋狂反智浪潮，不但是本末倒置的「尾巴搖狗」，尾巴還反過來把狗都吞噬了。那些按讚周玉蔻的人，恐怕都想不到這個按讚，把陳時中與蔡英文的優勢都按掉了。

不過，這些對周玉蔻按讚的人，原本就是蔡英文這6年來，黨同伐異、不斷分化國人所造就的產物。蔡英文對台灣兩大遺毒，一個是把台灣命運賣給美國，眼看恐怕要從此進入戰火的不歸路；另一個就是割裂台灣，分化國人，不輸給川普。這兩個遺毒會不會到最後反噬她自己，就有待時間驗證了。

（作者為政治評論者）

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