不少人會牽著愛犬到公園散步，然而，有名男子分享自己到公園遛狗時遇到的不禮遇對待，他表示牽著愛犬(混種狗)在台北市1處公園內的運動場旁休息，突然有名在運動的中年男子便跑來直指他的狗沒戴嘴套、看起來有攻擊性，甚至打算要報警，雙方唇槍舌戰一番後，找麻煩男子便氣沖沖地跑回去運動；網友見此事件也罵翻「那個人才需要戴嘴套吧 更有危險性」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示日前帶著自己的「米克斯(混種犬)」到台北市某公園內的運動場旁休息，豈料，突然有位中年男子跑來表示「狗要戴嘴套，你為什麼不幫他們戴嘴套？」，兩人便開始一番爭論，他向該中年男表示自己的狗並非動保法規定的特定犬隻，因此並不需要戴上嘴套。

然而，中年男子又提到一旁告示牌有清楚寫著「狗要戴嘴套」，但是遛狗男看了告示牌，直接打槍其告示牌上僅寫著「狗不能進入運動場」，但是遛狗男表明是站在運動場旁，也沒有帶狗進入，但是中年男子像是跳針似的一直表示「你的狗就是不能進來這裡，而且要戴嘴套」。

男子公園遛狗竟被質疑「沒戴嘴套」違規，對方看了法規被打臉後竟氣到要報警。（翻攝自臉書爆怨公社）

雙方不斷爭執後，中年男竟開始大聲咆哮，直指該犬隻具有攻擊性，還表示要打電話報警，但是遛狗男則無奈認為自己的狗都有牽繩，且雙方在爭執時連叫一聲都沒有，「哪來的攻擊性」，最後遛狗男看著中年男氣沖沖的離開，並表示中年男應該是詞窮了，只好轉身繼續跑操場。

貼文一出，網友紛紛留言表示「他可能怕有毛的動物吧」、「跟他說你看的懂中文嗎，麻煩把上面的品種唸出來」、「看到狗就發瘋的人很多」、「想買嘴套給男子(中年男子)」、「有些人就是討厭狗，看到貴賓或馬爾濟斯也會歇斯底里的那種」、「老男人才需要戴嘴套吧，吵死了」、「那個人才需要戴嘴套吧 更有危險性」。

依動物保護法第20條規定，具攻擊性寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施；另外，具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取防護措施」相關規定，「具攻擊性寵物」是指「危險性犬隻」及「無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄犬隻」。又「危險性犬隻」是指比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬及與上述犬隻混血之犬隻。如將具攻擊性寵物帶至公共場所，須遵守規定，以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引、配戴不影響散熱透氣口罩。