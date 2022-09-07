動保處獸醫師與與獸醫師公會合作，實施全面健康檢查。（動保處提供／蔡明亘桃園傳真）

動保處以攜帶式超音波掃描儀為犬隻健診。（動保處提供／蔡明亘桃園傳真）

動保處採現地治療、分區飼養為原則處置園內犬隻。（動保處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區李姓愛媽狗園爆發不當飼養案，遍地遺骸宛如煉獄，桃市府動保處稽查後，部分犬隻被轉移至其位於新北市的狗園，新北動保處同樣發現百餘犬隻大多消瘦，還有狗屍與白骨，桃園與新北各開罰29萬、20.3萬元並移送法辦。桃園動保處公布觀音狗園後續處理情況，並說明「不全數沒入犬隻」原因，將陸續辦理送養作業。

桃園動保處2日清點，該狗園共有75犬隻，外界關注犬隻後續去向，現由動保處人員介入實際運作管理，每日派員到場，與志工團體協助清掃、餵食等工作，並加強周邊圍籬，確認犬隻基本狀況。同步與獸醫師公會合作，實施全面健康檢查，若有治療需求，可投藥者採現地治療，若需外科處置，則會接出去治療。

不過，處置作法也引起質疑，為何不效仿新北全數沒入？動保處說明，由於位於新屋的動物保護教育園區無法一次強制收容該狗園大量犬隻，也會擔心染病風險，才以現地治療、分區飼養為原則處理。

動保處也提到，先前寄養犬隻在此的部分團體或愛媽，近來陸續欲將狗領回，動保處會排時間協助飼主帶回，不過現場不一定找得到原來犬隻，有移至新北狗園的可能，若現場有願意帶回照顧的犬隻，動保處也會協助辦理認養，盼後續送養作業，能慢慢減少狗園犬隻數量。

針對狗園處置，李姓愛媽也有責共同面對與解決。動保處表示，該狗園為愛媽私人土地，動保處介入管理已取得進出同意，但若有他人欲尋狗或幫忙清理，仍須在動保處人員陪同下進入，期盼園內犬隻在悉心照顧下，盡快恢復健康，回到愛心民眾的懷抱。