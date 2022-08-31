被附近鄰居嗆聲，還能溫文有禮又霸氣反擊，一名飼主的PO文，讓網友見識到「說話的藝術」。7000人爭相朝聖，大讚原PO真的很厲害。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，他被鄰居要求把狗關或綁起來，說小孩看到會怕，「哪天我小孩被咬傷，你負責得起嗎」，對方態度相當不客氣，還嗆「別怪我沒警告過你，下次讓我看到就修理牠」，最後說要叫捕狗大隊。

回文立場堅定，原PO展現說話的藝術。（翻攝爆廢公社公開版臉書）

「我對此相當抱歉，附上一個禮盒」，原PO分享，他會多管教他的小狗，然後直接表明那塊地是他的，「你小孩會怕就不要走這、我沒圍起來是給大家方便」。原PO強調，若小孩被咬傷他一定負責，但「你修理我的狗，我就修理你」。

霸氣回文被網友推爆，誇這名地主兼飼主相當有修養，不失禮貌又立場堅定。有人認為把地圍起來或把狗關起來，就不會衍生糾紛，不過更多人質疑，明知是私有地就不要經過，畢竟人家在自己的土地上遛狗，到底有什麼問題？