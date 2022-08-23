路過車輛都在閃避土雞。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市三湖道的功維敘隧道附近路段，近來發生「土雞趴趴走逛大街」情形，有民眾向警方檢舉，苗栗警察分局指出，依道路交通管理處罰條例，影響往來用路人行車安全，可處飼主300到600元，若造成車禍則恐面臨過失傷害的刑事追究，提醒飼主注意。

苗栗市三湖道是通往西湖鄉的主要道路，上、下班車流量大，功維敘隧道是知名觀光景點、遊覽車與小客車遊客多，有民眾16日下午5點多行經苗栗市三湖道的功維敘隧道附近路段，直擊數隻土雞從一旁闖入車道，在馬路趴趴走、逛大街，擔心因此發生交通事故。

苗栗警察分局表示，目前已要求飼主立即改善，勿讓雞群在路上遊走，否則將依法開罰，如涉及交通事故過失傷害將刑事追究。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第84條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新臺幣300元以上600元以下罰鍰」，若造成車禍則恐吃上過失傷害罪嫌。同時也提醒駕駛人，行車應「注意車前狀況，減速慢行是王道」。