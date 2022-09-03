愛媽李孟娟（李孟寶）在桃園市觀音區、新北市新店區設有狗場，近日被民眾發現觀音場外兩側農地也被發現有大量犬隻遺骸，遺骸被掃到多張登記於其名下的晶片、更有母犬未絕育懷孕，卻疑為了規避動保機關稽查，將觀音場區懷孕母犬關籠丟棄在外，流浪動物之家基金會指出，這全因桃園市動保處在事件爆發第一時間未清點觀音場區犬隻數量，而是將這項工作交給她自行回報犬隻數所致。

流浪動物之家基金會救援組組長高晨鈞表示，在動保案件發生後，桃園市動保處沒有儘速清點、管制其場區的犬隻，讓她在短時間內將大量犬隻從觀音場區移動到向其他愛媽借用的新北新店場區，除了有犬隻傳染病擴散的風險外，如果不是新北市動保處看到新聞後有所警覺，前往稽查發現慘況，這些狗是不是也會默默在新店場區變成一具具白骨？

高晨鈞表示，幸好這些被養的慘不忍睹的狗到了新北後第一時間就被發現，新北市動保處緊急協調借出場地的老愛媽分工照顧犬隻，而場內的狗大部分都有嚴重皮膚病、極度瘦弱，新店場區的死亡犬隻解剖報告出爐、確認小狗是死於嚴重營養不良後，新北市動保處決定沒入所有犬隻。

目前新店場區存活的131隻狗被新北市動保處責付給流浪動物之家基金會照顧，基金會也緊急招募志工排班；桃園市動保處則尚無沒入打算，觀音場區的狗還是由她負責。為此，高晨鈞也點出了此案涉及的民間狗場管理、退場機制問題。

高晨鈞提及，除了狗場問題外，她也收受送養費用，並提及用於接種疫苗等，但許多飼主卻反映未拿到疫苗接種證明等，呼籲應詳查此事。

農委會畜牧處副處長江文全說，任何人飼養動物都要善待，不得騷擾、虐待動物，如果民間收容所要大量飼養，也要妥為照顧每一隻動物，「不能以愛心之名，而無法完整照顧」，如有違反情事，可依動保法處罰或沒入。