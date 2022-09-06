1名26歲男網友於臉書社團發文，他目前有150萬的存款及股票，好奇詢問網友們，他30歲時要有多少錢才能交到「很黏」女友，貼文一出，引起大批網友熱議：「收入才是關鍵」、「不是錢的問題，是有沒有未來性的問題」、「緣份啦」、「沒感覺的話，1500萬都一樣」、「我當年負債250萬，現在三個孩子的爸爸」。

1名網友臉書社團《爆廢公社》發文，他今年26歲，存款、股票約150萬，但這筆存款金額無法讓他在台灣交到女朋友，他規劃30歲時要存到500萬的股票，發文詢問網友們30歲要有多少存款，他才可以交到「很黏」的女朋友？

文章曝光後引大批網友熱議：「那種很黏的女朋友，男生都不要了餒，樓主口味很特別喔」、「我6年前沒錢人生正低谷的時候老婆也是不嫌棄跟著我到現在結婚生子買車了，接下來努力存錢要買房，緣份啦，再來兩人共同努力奮鬥」、「我當年負債250萬，現在也是三個孩子的爸爸」、「沒感覺的話，1500萬都一樣」。

也有網友認為，「一般存款不是重點，收入多少才是關鍵」、「你想純靠財產的話，大概五千萬」、「覺得.... 當你有500萬的股票的時候，你還會問一樣的問題」、「30歲有存款不代表40歲還有存款，50歲沒存款，不代表60歲沒存款」、「你如果交了，到30歲存款直接變15萬」、「別急著交女友，你如果現在交女友，你連300萬都存不了」、「不是錢的問題，是有沒有未來性的問題」。