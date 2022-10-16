民眾黨立委蔡壁如碩士論文涉嫌違反學術倫理，學位遭撤銷，火速請辭立委。外界咸認，蔡壁如雖非參選人，但此舉知恥近乎勇，樹立行為新標竿，也避免了同黨候選人造池魚之殃。同樣是涉及論文抄襲的民進黨基隆市長候選人蔡適應和宜蘭縣長參選人江聰淵，若校方審議結果認定抄襲，蔡江二人是否應退選以明志，社會大眾正睜大眼睛在看。

德明財經科大前一天判定蔡璧如違反學術倫理、撤銷其學位時，民進黨立委林楚茵第一時間開酸柯文哲和黃珊珊：嚴以苛責林智堅論文雙抄，卻對蔡壁如案吭聲不響，就是一對雙標仔。

蔡壁如火速辭職後，林楚茵卻來個180度大轉彎，輕飄飄地推說，論文涉抄襲是否請辭或退選負責，這牽涉到個人選擇。還說，法律並無規定學歷有問題不能參選或擔任公職，要看當事人判斷與評估。雙標名嘴風範，果然不同凡響！

論文抄襲拷貝、猶如考試作弊，抄襲或代答考卷，輕則記過，重責開除；學歷造假不實，猶如虛報帳目、貪汙公款，涉及刑責，哪裡有寬容輕縱的餘地？為什麼政客論文抄襲、學歷造偽，卻成了可以容忍的罪惡呢？

說來林楚茵也難，面對同黨的蔡適應和江聰淵論文涉抄，她怎能主張論文涉抄者一律比照林智堅與蔡璧如，辭職或退選？只好藉詞法律並無規定，搪塞了事。何況，她的黨主席蔡英文的博士論文和學位不也有諸多爭議嗎？說真話，是要付出與全黨為敵的代價。這代價，林楚茵哪裡付得起呢？

政客無恥，真正能制裁政客論文抄襲、學歷造假的，不是法律，而是選票！

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