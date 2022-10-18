行政院長蘇貞昌18日確診，必須隔離7日。儘管衛福部一再宣傳新冠患者99%以上都是輕症，並無大礙，但蘇貞昌畢竟已是76歲的高齡者，且日理萬機，身心負擔不輕；特別是蘇貞昌曾在2019年因過度勞累導致病毒感染，致使顏面神經麻痺，因此屬高危險族群，確診後實在大意不得。

據了解，蘇貞昌一共接種了4劑疫苗，前兩劑為AZ、後兩劑為高端，最近一次接種時間是9月21日，換言之，他接種高端疫苗後不到1個月的時間就確診了，這除了讓國人對近日引發高度爭議的高端疫苗防護效果產生一定程度的疑慮之外，難免也會對同為「高端戰士」的總統蔡英文與副總統賴清德的健康多所關心。

根據總統府發布的資訊，為了凸顯對高端的支持與信任，蔡英文與賴清德分別接種了3劑高端疫苗，沒有接種其他疫苗，賴今年初率團前往宏都拉斯出席新任總統卡蕬楚就職典禮時，曾過境美國，當時也沒有接種其他疫苗，但高端至今未依衛福部要求提出完整的保護效益報告，因此該疫苗對病毒的抑制效果與對人體的保護力究竟如何，目前看來仍是未知數。

隨著年底大選的投票日逐漸接近，包括蔡英文、賴清德在內的民進黨政府高層輔選行程滿檔，到處走透透、深入人群，大大增加了與病毒接觸的風險。蘇揆確診是個警訊，提醒民進黨高官要員們必須格外小心，千萬不要為了顧選情拚老命，耽誤國家社會大事。

另外值得注意的是，目前台灣確診總人數已突破725萬人，若依國外的統計比例來看，國內長新冠患者應該早已超過百萬人，但蔡政府處理新冠確診者都還手忙腳亂，根本無暇顧及長新冠的相關後遺症，專家擔心這將成為台灣社會長期的公衛課題。即使有一天新冠疫情結束，長新冠漫漫之路不知還會拖延多久，老是喜歡吹噓「超前部署」的蔡政府，準備好要如何因應後疫情時代的長新冠難題了嗎？

蘇揆確診當然令國人擔心，不過，從某個角度來說，或許親身經歷病毒對身心帶來的不適甚至傷害，身為最高行政首長的蘇貞昌可以因此對染疫及遭受疫情影響的民眾，產生更多同理心與責任感，以所謂「愛民如子」之心處理疫情，也能更謹言慎行，不會輕易亂用諸如病毒之類的字眼進行政治攻防。如蘇貞昌日前批評台北市長柯文哲是「比病毒更毒的口舌是非」，又吹毛求疵逼宜蘭縣長林姿妙當場答出搶修的路段，還批判國民黨台北市長候選人蔣萬安「翻臉比翻書快」，這些言語有的過於負面，有的是耍官威，有的甚至是顛倒黑白，都是很不好的示範，讓本來就瀰漫著恐慌情緒的社會氛圍更為不安，實在沒有必要。

期盼確診後的蘇貞昌可以少發言、多休養，他早日康復，台灣社會也可多幾天安寧。

（作者為資深媒體人）