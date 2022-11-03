有關確診者能否行使月底地方大選的法定投票權利？到目前為止是被蔡政府否定的。

眾所皆知，投票是由最高法律位階《憲法》所保障的人民權利。而今中選會卻是選擇遊走違憲邊緣，以「行政解釋」手段，引用大法官釋字690號關於《傳染病防治法》規定，其必要處置包含強制隔離在內，藉此擴大解釋確診者不得投票。

中選會說法看似合理，但此種行政解釋實質並無拘束法院之效力，不可謂全無違憲之虞。

進一步看，疫情爆發並非今日才發生，而疫情全球化的期間內，世界各國也為保障確診者投票權利，積極作出調整選務或修法作為。

反觀中選會明知既定選舉期程恐難躲疫情影響，卻選擇過去這段時間內消極不作為，而不是積極的基於職權，聲請憲法法庭就確診投票適法性做出解釋法律。

難道中選會會不知確診不得投票的規定恐生極大爭議，以及在野質疑？答案也恐怕是否定的。如今看來，執政黨早已將政治魔爪伸入中選會多時，並充分利用執政優勢，掌握任何有關決定選舉議程的權力不放，因此才會讓中選會「選擇性失憶」，不走聲請憲法法庭解釋法律的正規途徑，以彰顯中選會自身公正性。

如此消極不作為的做法，實質上就是變相的「行政濫權」，目的只為確保執政黨在選舉關鍵時間，仍保有是否開放確診者投票的「政治特權」。執政黨強以政治力操控選舉心思之深，可見一斑。

還記得陳時中說過的：「世界怎麼跟得上台灣」嗎？能充分利用執政優勢，盡其可能製造出法律上的「例外狀態」，再利用解釋「例外狀態」的特權，侵害人民投票的權利，最大化執政黨的選舉利益。這點，還真的是讓世上所有民主國家「跟不上台灣」。

甩了民主好幾條街不說，作風更是離蔡英文總統日前在世界民主運動大會口中的「威權政權」越來越近。而棄官參選北市長的陳時中，現正享受上述執政優勢卻默不作聲，豈不讓人為之氣結？

執政黨用盡心機操弄法律的結果，會不會應了「作法自斃」？答案很快就會揭曉。

（作者為自由撰稿人）

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