中選會公告第11屆嘉義市長選舉12月18日投票。（嘉義市選委會提供／廖素慧嘉市傳真）

中選會公告嘉市長選舉12／18投票 李俊俋再邀公開辯論

嘉義市長候選人黃紹聰驟逝，今天中選會公告嘉義市長選舉於12月18日投票，等於是延長賽，民進黨市長候選人李俊俋表示，延期投票，人力物力消耗增加，但選罷法規定如此，就照規定走，他會全力衝到底。

李俊俋也說，在還沒有重新登記之前的這段期間，會全力拉抬黨籍議員，希望衝高議員席次。

李俊俋說，黃市長這次還有機會可以參加公開辯論會，連國民黨朱立倫主席都擔心黃市長會被抹黑，希望黃市長透過公開辯論會可以講清楚，接受市民的檢驗，黃市長說什麼「基層對高層」選舉，但黃市長已當了「13年高層了」。

李俊俋說，對於黃紹聰先生的過世深感遺憾，今天下午也特地去黃先生的靈堂上香。

依據中選會今天公告的期程，11月8日至11月12日受理候選人登記之申請，11月29日候選人抽籤決定號次，12月8日至12月17日辦理公辦政見發表會，12月18日投票、開票，12月23日前 發給當選證書。