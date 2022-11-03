無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰昨(2)日凌晨突然過世，中選會依法公告，停止嘉義市長選舉。關於各界關心的延期至何時舉辦？中選會今(3日)開會拍板定案，嘉義市長選舉將延至12月18日投票。但據悉，即便延期投票，嘉義市長的上任日期仍可與其他縣市長一樣，趕在12月25日上任。

嘉義市長參選人黃紹聰意外過世，中選會公告市長選舉停止舉辦，選將們都已暫停競選活動。民進黨候選人李俊俋表示：「這陣子我們就是全力來拉抬我們的市議員候選人。打另外一場延長賽，對於我們的人力、物力當然都是一個很大的負擔，包括我們的文宣看板都要重新更改號次。」

尋求連任的國民黨籍嘉義市長黃敏惠則說：「會增加社會成本，這是難以估計的，第二個選務的經費，目前是欠缺的，第三個選務人員的招募，這也是有困難的，所以請中選會委員們，他們能夠多予以考量！」

中選會指出，嘉義市第11屆市長選舉，因候選人黃紹聰於111年11月2日死亡，依公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉，該會已依上開法律規定，於當日發布公告停止嘉義市第11屆市長選舉。

中選會今(3日)開會決議，嘉義市長選舉依法重新接受登記、抽籤，投票將於12月18日（上午8時至下午4時）舉辦，但上任日期仍趕得上表定的12月25日，與其他縣市長的就任日期同一天。

中選會表示，考量本屆地方公職人員任期至111年12月25日止，為保障選舉人投票權之行使，並使候選人有參選準備時間，同時考量候選人申請登記、候選人資格審查、政黨及候選人推薦投開票所監察員、候選人姓名號次抽籤、選舉公報編印等選務籌辦工作所需時間，加諸嘉義市選舉委員會建議12月18日辦理投票為允，決議嘉義市第11屆市長重行選舉定於111年12月18日舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。