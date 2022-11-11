選舉最後階段，台北市長選情白熱化，代表國民黨參選的蔣萬安宣布辭立委，表明「破釜沉舟」，但綠委酸其有危機感。民進黨秘書長林錫耀第一時間稱是選舉策略，綠委不跟進。誠如立委李德維所說，難道民進黨怕立委辭職又選不上縣市長變成雙頭空。但李德維忘了，2018年綠營一個個戰敗、卻一個個升官那一幕。

蔣萬安5月獲國民黨提名參選台北市長後，立院會期內仍無役不與，1個月前怒槓閣揆蘇貞昌，炮轟中央護航高端，半月前質詢衛福部長薛瑞元，要求說明高端保護力報告，克盡職責，選在中選會公告直轄市長選舉候選人名單的當天辭立委全力衝刺，算名正言順，能向選民交代。

同樣選六都市長，綠營的作為卻令人不敢恭維。上月公民監督國會聯盟公布第6會期帶職參選立委的立院出席情況，鄭運鵬一次都沒出席。立委月薪高達20萬，拿納稅人的錢拚選舉的鄭運鵬卻泰然自若地說：「選市長時間不夠，請大家理解見諒！」

同樣選市長，一邊蠟燭兩頭燒，凡事靠自己；一邊腳踏兩條船，凡事「燦哥罩」。偏偏得了便宜還賣乖，別人辭立委展決心，他卻說風涼話「看不懂決心」。如果鄭運鵬肯展現決心，選前辭立委，桃園綠營或有翻盤可能，不致像2018年姚文智參選北市、選前辭立委落得兩頭空那麼悲壯。

其實林錫耀多慮了，2018年蘇貞昌選新北市長慘輸侯友宜29萬票，盧秀燕選台中市長大勝林佳龍20萬票，結果輸越多的綠營候選人後來官位越高、權力越大，何懼之有？選前都請辭吧，至少讓選前「垃圾時間」多點看頭！