根據立委賴香伶的爆料，外交部砸5000萬資助加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯(以下簡稱克國)，進行「雞蛋產業永續發展計畫」，並稱，為因應全台大缺蛋，農委會的補助，只給了(平均)台灣每名雞農18萬，但克國每名雞農卻能獲得120萬，落差巨大。

若在平時，這種料沒有什麼價值，但現在台灣蛋價高漲，民眾不但得忍受荷包失血，且排隊搶蛋也不一定搶得到，看到這種爆料，還真吐血。

克國人口不過才5萬多人，台灣最大里，高雄左營福山里的里民數量都快追上這個小國了，試想，福山里若拿到5000萬補貼，且只經營一個項目，那是什麼體驗？

賴香伶很知道怎麼讓數據令民眾有感，值得在此複誦一下：

克國雞農不到50人，台灣光是蛋雞戶就有2118戶，共5625人，100倍。克國雞隻數量約3萬隻，台灣是4492萬隻，近1500倍。

以雞隻數量算，克國的雞場(估約10戶)相當於台灣一個雞場的規模(台灣有200個蛋中雞場)，因此克國一個雞場獲得5000萬補助，台灣一個雞場獲得最高450萬補助，不到人家的1/10。

以蛋價看，克國一顆9元，台灣一顆13元(還是凍漲的價格)，人家的蛋比我們便宜3成，而且自給率接近100%。

是不是很吐血？若能「吐蛋」就好了。以下讓我說說賴委員沒說的事。

克國以往過度依賴糖業，近年想轉型，使出口產業多元化，因此積極對外尋求援助，包含農業技術，農業基建，引進外資，培養本土人才。

克國主要貿易對象是美國(占出口約60%)，加拿大與英國(母國)。對美貿易截至2022年為止，10年來進口美國農產品成長最低的就是禽肉類及產品(不含雞蛋)，只有3%，其餘農產進口動輒超過100%。換言之，克國並不缺禽類與其產品。由雞蛋自給率近百分百可知，克國也不缺蛋。

由於克國有大量的土地與人力資源，因此想創建強大的農業部門，實現產品多元化，並矢志削減25%的糧食進口，因此積極尋求外援與外資。最近，克國與非洲進出口銀行(Afreximbank)洽談融資，重點便放在農漁業發展，也特別提到了對生產肉雞的願望。

換言之，無論克國對禽肉畜牧業的發展著眼點是自給自足或出口，他們確實想經營此產業。而為邦誼，台灣本與克國就有幾項農業合作，包含農業基建(氣候預警機制)，並已建立了示範農場，因此提供5000萬資助其發展養雞場並不奇怪，不過，外交部回應賴委員在克國「查無此計畫」，反而啟人疑竇，有什麼見不得人的呢？

事實上，外交部在邦交國有不少農業計畫，在畜產的部分就有帛琉的成例。「帛琉禽畜計畫」是台灣協助帛琉發展畜產的計畫，主要是豬與雞。

讓台灣民眾感到刺眼的應該是：建立商業化蛋雞飼養模式，年產雞蛋約21萬顆，增加當地學童營養午餐之食材，並生產肉用仔雞每年約2,000隻推廣至全國各州，提升糧食安全；另將協助帛琉建立肉鴨種群、調查生長性狀並建立人工繁殖技術，以提升國內動物性蛋白生產之多樣性。

簡單說，台灣要投擲資金在技術面協助帛琉肉雞與蛋雞發展，並協助推廣，計畫日期從2021年頭，到2025年尾，目標a. 擴大禽舍建築2棟；b. 生產肉用仔雞5年共1萬隻，以推廣予農民，包含配合13州政府輔導低收入戶家庭養殖肉雞，每年各推廣5戶，每戶24隻肉雞，3年總計195戶。c. 建立高產蛋雞生產模式，在產規模維持800隻，5年共生產83.2萬顆蛋。d. 生產家禽飼料5年合計共350公噸以推廣予農民；e.辦理家禽飼養管理訓練共10場，培訓技術人員共6員，以及其他。

目前的進度是，已累計生產210901顆雞蛋，培育肉鴨群135隻，累計生產雞飼料167.4公噸，累計推廣肉用仔雞共6,151隻。與輔導13州共65戶低收入戶養雞。將豬也算進來，在該計畫協助下，目前豬肉及雞蛋生產分別達到該國需求14%與15%。

感覺對帛琉是「悉心照料」，這訊息平時也沒什麼大不了，但在台灣缺蛋，缺雞肉，甚至缺豬肉時，就有不如帛琉人的感覺。

台灣缺蛋的問題當然不只官方宣傳的禽流感，氣候，原物料價格上漲問題而已，還要加上供需失調，種雞(繁殖用雞)不足，以及產業亟待升級的問題，就不知道，台灣雞農是不是要派員到帛琉學習先進的養雞技術，以及健全的產銷系統？

或是隨技術人員到聖克里斯多福及尼維斯學習養雞？畢竟，5000萬的補助確實足以從建設基建開始從頭觀摩起。

建議賴委員，問不到克國的計畫，就問帛琉計畫，因為這個是賴不掉的，與台灣相關產業比較，帛琉是否比台灣受到更友善與有效的技術扶植，在產銷上是否比台灣更健全，能否將成功經驗回頭複製到台灣產業？

再者就是，台灣「斷交部」的預算是不是太多了？花這麼多錢照顧未來可能的「斷交國」值不值得？

宏都拉斯的「供水及衛生服務計畫」，「強化農民組織產銷能力計畫」，「中美洲區域香蕉黃葉病防治計畫」是不是都打水漂了？按農委會的敗家程度，實需要從「斷交部」預算挪些出來補洞，無論農漁民能拿到多少，總比打水漂實惠一點。（作者為自由撰稿者）

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