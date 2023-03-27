圖為國民黨中央黨部。(中時資料照)

2024總統、副總統及立委大選，國民黨沒有躺著選的本錢，尤其立委，應不斷翻新，大力爭取選民認同，理由2022九合一地方大選，國民黨大勝，並不代表2024大選可以複製2022九合一地方大選模式。選舉有鐘擺效應，2022選民給民進黨一個教訓，如果國民黨沉迷於九合一地方大選勝利中，忘記團結，彼此互鬥，必定選民又會擺盪回到民進黨一方。

過往，國民黨在權力的傳承上，常疏忽老幹要有新枝，而不是只有老幹沒有新枝，都是一些老面孔，這個黨的後續力，肯定讓人擔心會不會無以為繼？尤其是在選戰日益激烈的今天，老面孔不符合選民的喜新厭舊心裡，以這一次南投立委補選，林明溱以服務口碑極佳老縣長之姿仍戰敗，不就是選區老面孔，人民覺得已經沒有什麼新鮮感？

日前，國民黨台北市展開立委初選，許多台北市新人挑戰老立委，這是一個好現象，老立委不要怕初選，只怕初選不公開、公正、公平。民意不停翻新，只有透過民代翻新，才能注入源頭活水，抓住新民意，與時俱進。為什麼國民黨在年輕族群搶不到選票，問題就出在年輕立委比率過少，相對替年輕人代言的也就少，自然票源漸告枯竭，國民黨應該將年輕立委份額比率提高。

提高方式，就是不分區立委由老立委擔任，分區立委由年輕人打拼，開疆闢土，老立委協助，年輕立委傳承，如鳥之兩翼，車之兩輪，相輔相成，相得益彰。

立委選舉，採取初選，是一件非常合理的、應該的，只有初選，才能篩選出戰將，江山代有人才，各領風騷十數年，把國民黨立委陣容，充實壯大，也是在立法院國民黨為少數變成多數的唯一方法，否則，老面孔一多，尤其在一對一的立委肉搏戰，很容易被其他黨推出新人取而代之，這對憂慮一黨獨大國會的多數選民所不樂見。

因此，網路上早有人建議老立委送上不分區，且到處流傳多時，但日前遭來老立委無限上綱，抨擊「意圖使人不當選」，實是泛藍網民為解決初選平息內鬨想點子，提醒黨中央，也可說對前輩舞台轉換「意圖使人當選」的一種禮敬方式。選戰愈來愈耗體力，不分區立委一樣可在立院貢獻，傳承經驗給年輕立委，有什麼不好？苦差事交給年輕人，自己輕鬆坐着同樣位置，不是兩全其美，各得所哉？

老立委一面要政府想出辦法，叫年輕人多生孩子，但是一面自己又擋在年輕人前面，不肯交棒，這不自相矛盾？廣納人才，國民黨台北市辦了立委初選，對照民進黨賴清德則以所謂「誠信條款」壓制地區市議員轉換跑道，無視憲法賦予公民有選舉及被選舉之權力，相對國民黨的初選令人喝采，而絕非是民進黨從中意圖分化國民黨為世代內鬥的材料，選民應以世代交替永續經營看待國民黨。（作者為前國軍心戰總隊駐韓顧問）

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