藍喊促轉會預算全刪 提3保留條件

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前促轉會副主委張天欽錄音內容曝光後重創促轉會威信，國民黨立院黨團揚言預算刪到一毛不剩。國民黨今舉行立法實務研討會，將轉型正義列為下個會期攻防主軸之一，藍委預計將黨產會、促轉會預算全刪，但也提出3個預算保留的條件，包括促轉會立即改組、釋憲或修法、將促轉時間延伸至日本統治時期。

國民黨團指出，促轉會及黨產會「東廠」面目浮現，民眾無法信任，促轉委員坐領乾薪且失職，應全部解職，不正義的違憲法律，不會有正義的結果。民進黨違法違憲成立促轉會及黨產會，設立以來種種惡形惡狀，已使轉型正義蒙羞，毫無正當性，將會提案將兩單位預算全刪，以昭公信。

本會期是預算會期，國民黨團總召江啟臣表示，仍有許多議題以及民生議題還是必須推動。民生相關有《食安法》、《減碳無煤家園推動法》、《環境影響評估法》、《廢棄物清理法》、《長照法》、《農業保險法》等等，國民黨團也將再修《勞基法》，增訂天災假為勞工法定假日。

國民黨也將續推《兩岸協議監督條例》、《集遊法》及《公投法》修正；財務改革方面將提《政府控制事業與團體管理條例》、《財政紀律法草案》以及《財劃法》，確保地方政府有合理財源支應地方建設。

轉型正義的部分，國民黨提出《恢復慰安婦名譽及賠償條例草案》以及《轉型正義及促進人民團結與和解條例草案》，將轉型正義時間擴及到日據時期，並明定黨產會、促轉會不得參與任何政黨活動，促轉會調查人員於調查中發現有犯罪嫌疑案件，得報請檢察機關申請搜索。

(中時 )

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