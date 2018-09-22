中梵簽協議 陸委會：中共須尊重宗教信仰基本人權

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旺報

針對中梵簽署主教任命臨時性協議，陸委會22日指出，中國共產黨當局持續嚴控宗教、剝奪人民信仰基本人權，各宗教信仰者均陷入劇烈苦難；期盼該項協議能真正改善中國大陸天主教主教任命、牧靈與宗教自由，及避免政治干預與箝制等棘手問題。陸委會強調，政府將持續關注該協議執行及中國大陸宗教發展，同時強化兩岸宗教文化交流互動，以保障信仰自由的基本人權，促成大陸教會與普世教會共融。

陸委會強調，中共政權自建政以來對宗教均採取敵視與嚴防態度；近年來為維繫政權存續，更加強推行「宗教中國化」政策，迫使宗教替共黨意識形態服務。宗教政策與法令日趨緊縮，強拆教堂、福傳及聚會活動被限制、教徒遭監控迫害及剝奪信仰等頻傳，中共並粗暴介入宗教人事安排，甚至透過集中營再教育等洗腦作為，剷除少數民族傳統信仰，反造成內部穩定出現問題，更引發臺灣與國際社會強烈關切，凸顯中共政權對普世價值的漠視。

陸委會指出，梵蒂岡是我歐洲重要友邦，雙方邦誼奠基於共享的民主、自由與人權等普世價值；教廷非俗世國家，教宗方濟各也表示不會放棄任何羊群，中華民國尊重並保障宗教自由，將持續鞏固邦誼，也將持續關注中梵主教任命臨時性協議執行及中國大陸宗教發展。我們呼籲中共當局應保障多元信仰自由、排除政治干預與迫害。

陸委會表示，政府也將鼓勵兩岸宗教交流合作，分享自由博愛與和平理念，透過公民社會往來提升中國大陸對宗教信仰之尊重，亦將有助於兩岸的認識與理解。

(旺報 )

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