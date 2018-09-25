不畏美制裁 俄印將於10月峰會簽署S-400採購合約

2018年09月25日 21:53 中時電子報 盧伯華

Russia's S-400 Is Way More Dangerous Than You Think

據接近印度政府的匿名消息人士表示，印度將在10月4日俄羅斯總統普丁訪問該國期間，與俄國簽署價值高達60億美元的俄製S-400防空導彈系統採購合約。兩國領導人將同時簽署一項針對美國的政治聲明，宣布俄印兩國不會承認未經聯合國安理會通過的任何單方面制裁行為。

衛星通訊社引述俄羅斯《生意人報》報導，接近印度政府的消息人士稱，對印度而言，評估其安全領域優先事項非常重要。S-400系統將成為該領域關鍵組成部分。

報導引述俄羅斯駐新德里大使庫達捨夫(Nikolay Kudashev）的話說，印俄峰會結束後，雙方領導人將通過一份重大政治文件，其中將聲明，俄印兩國不承認未經聯合國安理會通過的單方面制裁。

美國總統川普2017年8月2日簽署《以制裁反擊美國敵人法案》，以制裁俄羅斯、伊朗和朝鮮。文件規定，2017年10月1日前，美國政府需提供一份俄羅斯國防和情報部門個人和單位的清單，對與清單內個人和單位進行重大交易可能招致制裁。該法自2018年1月29日開始生效。《以制裁反擊美國敵人法案》第231條規定，其他國家禁止與俄羅斯聯邦防務與情報部門進行重大交易。

就在上周，美國以中共中央軍委裝備部及其負責人向俄羅斯採購武器為由，將中國也列入制裁清單，引發中國強烈抗議。

(中時電子報)