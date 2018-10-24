美拉俄打中？習川會前 川普先於巴黎會晤普丁

美國國家安全顧問博爾頓(右)成功完成安排川普與普丁會晤的任務，笑逐顏開。（圖／路透）

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中時電子報

在俄羅斯總統普丁與到訪的美國國家安全顧問博爾頓會談後，克里姆林宮的消息指出，普丁與美國總統川普將於11月11日在巴黎舉行會晤。若考量早先傳出川普將與中國國家主席習近平於11月29日在布宜諾斯艾利斯會晤的消息，以及博爾頓不斷向俄方抱怨美國對中國的不滿，美國似乎準備在外交上拉攏俄國以孤立中國，以圖在月底與習近平會晤時壓迫中方屈服。

據衛星通訊社報導，俄總統助理烏沙科夫(Yury Ushakov)稱，俄國總統普丁將在自己的巴黎之行中於11月11日與美國總統川普會面。他說，美國總統國家安全顧問博爾頓與俄國外交和軍事政治團隊磋商期間，雙方初步商定，兩國總統可能在巴黎的一戰勝利一百週年紀念活動上進行接觸，俄國總統在會見博爾頓時證實了這個協商結果。

他指出，「這將是經過充分籌備的正式雙邊會晤」，並稱會晤持續時間將取決於兩國總統。

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報導說，俄羅斯總統普丁在與來訪的美國國家安全顧問博爾頓(John Bolton)會談時，首先回顧了他與美國總統川普在赫爾辛基舉行的峰會。普丁指出，兩人當時的談話雖然有些地方相當強硬，但卻是有益和有建設性的。

報導說，普丁表示願繼續與川普直接對話，並指出兩人可以在近期的國際性活動期間舉行會談，比如可以於11月初在巴黎會面。博爾頓則回答說，川普會很高興在巴黎與普丁見面。

普丁說：「老實講，我們有時對美國無端對俄採取不友好舉措感到驚訝。」他還強調指出，美國目前還在繼續對俄羅斯採取不友好舉措，雖然莫斯科並未對其作出回應。

2018年11月11日是第一次世界大戰結束一百週年紀念日，當日法國巴黎將舉行盛大的慶祝活動。早前克里姆林宮已證實普丁將於這一天訪問巴黎並出席相關活動。川普也曾宣佈將於11月11日出訪巴黎。

先前消息也傳出，中國國家主席習近平將於11/29日在阿根廷的G20集團國家領導人峰會開幕前夕，與美國總統在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯會晤，試圖緩解美中雙方已僵持長達數個月的關稅與貿易大戰。現在川普急於與普丁會談，並安排在與習近平會見前舉行，明顯地要利用拉攏普丁來為川習會壯大美方聲勢。

普丁在會見博爾頓時還表示，計劃與對方就戰略問題和裁軍問題交換意見。

他說：「就戰略穩定、裁軍和地區衝突問題交換意見是非常有益的。俄方清楚也多次談到有關美國單方面退出《反導條約》的問題，最近聽說美國有意退出《中導條約》，並且美國政府對延長《新削減戰略武器條約》的必要性心存疑慮，美國還打算在太空部署導彈防禦系統組件。」

普丁表示，雖然美國對俄羅斯採取了種種不友好舉措，兩國間的貿易額和相互投資額卻都出現增長。「去年增長了16%，今年增長了8%。這從絕對數量上來講很少，非常少，但畢竟有增長趨勢。說起來，美國是順差。」

普丁說，兩國的相互投資額也在增長，而且俄羅斯對美國的投資額是美國對俄羅斯投資額的兩倍。

(中時電子報)

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