前空服員拍影片控訴遠航 資方提告判無罪

2018年11月14日 18:22 中時 王己由

遠東航空公司去年無預警解雇多名空服員，遠航企業工會發布自製影片回應，控訴遠航勞方權益被資方剝削，遠航董事長張綱維認為所言不實，自訴3名前空服員涉犯加重誹謗罪，臺北地方法院審理後，法官認為3名前空服員的指摘是可受公評之事，今(14)日判3人無罪。

張綱維自訴的3名前員工，分別是遠航企業工會理事長詹文婷、工會副理事長高廷萱、空服員呂亞莉。張綱維自訴詹文婷等3人，因被公司終止勞動契約，去年11月2日前製作「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」影片，並上網傳布，還接受2家平面媒體、3家電子媒體訪問，還稱影片是親身經歷，毀損遠航聲譽，已涉及誹謗罪嫌。

北院審理時，詹文婷等人承認參與製作影片，辯稱因多數空服員反應才製作，且是工會決議把影片上傳臉書。她們說，影片內容控訴遠航積欠空服員薪資，刻意隱瞞機艙諸多安全隱憂，空服員還曾被指派替特定政治人物助選造勢、陪桌倒酒水，甚至以公司營運狀況不佳為由，要求空服員以直播賺外快。

路跑活動餐敘時，遠航曾將20名空服員分配到與不相識的人同桌，主管並要求倒酒水，是因多數空服員反應才得知。遠航機體設備老舊，都有資料、新聞及照片可佐證，影片內容傳述空服員為立委站臺助選，也是事實。

法官認為，遠航是國內少數特許的航空業者，公司的航務運作、機體維護都與公眾利益直接相關，空服員主要職責為維護機艙內運作以保障飛航安全，工作條件合理與否，更與飛航安全相關，詹文婷3人以影片揭露的事，屬勞動條件或飛航安全事項，可受公評，不涉誹謗，依法判決無罪。

(中時 )