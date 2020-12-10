南投縣男子王忠義涉嫌強壓母親入溪水溺斃部分，一審判處無期徒刑，二審逆轉判無罪但遭撤銷，台中高分院更一審又判無罪，最高法院認為調查未盡、理由欠備，就算王母自行跌落溺斃，他有無涉過失致死罪也須調查，撤銷發回更審。

更一審以不能證明王忠義有殺害母親的犯行因此諭知無罪，但最高法院認為，更審以第一審在事發後1年至案發現場測得的水深，認為與檢方案發天測量結果有誤差，但卻沒有調查前後雨量及河床沖刷有無變化，有調查及理由欠備之處。

最高法院表示，更審只憑王忠義在報案電話中曾提及正為其母進行人工呼吸，推認王男沒有殺人犯意，但卻未考慮他在第一審曾經否認有進行人工呼吸的供述，無罪判決有速斷之嫌。

另最高法院指出，縱然認為王母不慎自行跌落溪中死亡，但王男在傍晚天色漸暗之時，攜帶年事已高且又中度智障的母親到荒山野溪戲水，又未隨侍在側，致未能及時救助，王男是否涉有過失致死犯行應再予查明。

檢方指控，44歲的王男與妻子陳麗雅，因積欠40萬元的卡債，合謀弒親奪產詐保，他們在2014年以捕撈蝦子為名義，將70歲智能障礙的母親騙到溪邊，以手壓住其頭部將她活活溺死，再打電話向消防隊求助，佯稱母親撿拾梳子不慎落水。

母親死後，王男立即向投保的保險公司申請理賠，檢察官查覺有異對他約談測謊後，他隨即舉家遷移住所，並欲出國前往印尼，警方緊急在機場將他逮捕，檢方偵結後王男依家暴殺人罪起訴。

(中時 )