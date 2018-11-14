國際環保專家謝倫伯格 將來台支持以核養綠

2018年11月14日 22:07 中時電子報 江飛宇

在2008年被時代雜誌評為「當代環境英雄」的環保政策專家麥可．謝倫伯格(Michael Shellenberger)將在本週末前抵達台灣，此行的主要目的就是支持黃士修等人發起的以核養綠公投案。他興奮的在自己臉書上說，台灣的擁核運動令他興奮，發起的國際討論已經在歐洲、美國發酵，所以他當然會來台灣支持這項運動。

謝倫伯格說，他對台灣擁核者達到的成就感到興奮又驚奇，當他得知以核養綠公投取得30萬份聯署，為了綁上大選不惜上街頭、絕食，而且贏得法院訴訟，使得公投得以成行，這絕對是非常巨大的成功。「你們是我們的英雄，我們非常仰慕你們。」

國際知名環保人士Michael Shellenberger即將來台 對核能在國際上的現況作簡短的說明

接著他說，擁核運動在歐洲也在提升，先前在德國慕尼黑曾有一場擁核嘉年華，然後他去了荷蘭阿姆斯特丹，原本要與反核人士有場辯論，結果對方找不到辯論代表「全歐洲居然找不到一個反核的要來辯論！」 於是謝倫伯格就與聽眾演講，成效相當好，80%的聽眾能夠接受核能，他相信荷蘭也會成為支持核能的國家，下一個將會是比利時。謝倫伯格說，歐洲只有德國在反核，他能做的就是在德國四週建立一個「擁核包圍圈」。然後美國、日本、韓國都在

談到他的台灣行，謝倫伯格說，他看到廖彥朋的辯論，感覺非常的棒「多希望自己會說中文」，然後他大概在會在11月16日(確切日期可能是17日)抵台，他會下鄉訪問，特別是參觀核電廠，以及週遭居民的生活，也希望與核電廠工作人員會面。在下週一會與其他的國際學者，一同舉行國際座談會，說明核能的發展是愈來愈安全，以及核能對於對抗全球氣候變遷有著至關重要的力量。

謝倫伯格長期在富比士雜誌有自己的專欄，都是針對環保政策，他提出一種新環境政策主張：「科技環保」(Ecomodernism)，意思是利用有效的低碳能源、農業技術和資源回收科技來推進環保，因此他支持農業集約化、基改作物和合成食物、新的養殖魚業、海水淡化、核能、碳封存等，一言以蔽之，謝倫伯格認為環保運動必須考慮務實的經濟發展，因此更有效率的農業、更有效率而低汙染的能源就值得支持。

他以此理論基礎，寫了一系統的環保政策綠皮書，都以「突破」為主標題，他要突破的是舊的環保思維，其中最具批判的是《突破—我們為什麼不能將拯救地球的重任交給環保人士》，在書中他抨擊多數的環保人士只會向政府反對開發，卻沒有提出有意義的替代政策，這種只會「限制」、「節約」、「犠牲」的環保是沒有效果的，他認為這正是京都議定書之所以失敗的主因。他的主張巴黎氣候協定中，提出碳交易、能源稅的手段，以及將核能納入最重要的減碳工具。

(中時電子報)