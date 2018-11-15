超越日韓 陸甩039設計 將造嶄新4代潛艦

2018年11月15日 18:28 中時電子報 楊幼蘭

亞太戰略地位日趨重要，各國不僅在水上軍力上較勁，也積極發展潛艦，力爭水下優勢。

隨著18艘039傳統潛艦建造完畢，解放軍也開始致力研製下一代潛艦，打算拋開舊設計，以一舉迎頭趕上，甚至超越日韓潛艦。

據江南造船集團最新披露，新專案的代號是H2600，屬於第4代傳統潛艦。而大陸軍事論壇「浩漢防務」指出，從江南造船集團最新的《感動江南》紀錄片中可以了解到，中國海軍第4代潛艦的單殼體實驗艇2017年早已下水，也就是說最遲2020年，代號為H2600的第4代潛艦就能完成全部設計，並在江南和武昌同時開工建造。

分析指出，中國雖然在新世紀先後推出039G和039A，但在潛艦隊總體品質和單艦性能上，仍落後日韓等新興潛艦製造強國。因此，發展第4代潛艦對中國周邊安全，以及保持海軍優勢地位而言，將十分有利。

而從日韓與俄羅斯等潛艦製造強國設計的新一代傳統潛艦可以發現，史特林發動機（Stirling Engine），鋰電池與單殼體設計顯然已成為先進傳統潛艦的標準配備。因此，解放軍第4代潛艦若要超越日韓等國的先進絕氣推進（Air-Independent Propulsion，AIP）系統潛艦，中國軍工科研部門必須在新潛艦的設計上做出重大改變，而不是像以往般，繼續以039的設計為基礎，發展各種改進型號。

(中時電子報)