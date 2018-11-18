台北》北市重陽敬老金爭議 李錫錕喊發6000元

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對於「重陽敬老金」發放爭議，無黨籍台北市長候選人李錫錕今在北市第二場公辦政見發表會上表示，目前1500元不夠，只是發個小紅包，應該6000元，只要可讓台北市經濟變化，賺很多錢，老人年金6000元不是夢，是個簡單問題。

李錫錕指出，聽完台北市柯文哲的政見發表後，若按照美國總統標準來看，柯文哲很像白宮幕僚長或美國部會首長，講了很多，卻不太可能成為偉大的市長。

對於重陽敬老金，李錫錕強調，他是老人家，了解老人家要有自尊心、有零用錢的需要，1500元老實講是不夠，只能發個小紅包，絕對不足讓晚輩或政府對辛苦一輩子的老人家表達尊敬，應該要6000元。

不過，6000元從何而來？李錫錕指出，台北市需要經濟的變化，能夠讓讓台北市政府賺很多錢，台北市若可以賺很多錢，讓台北市經濟起飛，當然老人年金6000元不是夢，是個簡單問題。

李錫錕表示，他的政見「夜間經濟」，讓外國人來觀光，讓台北市像倫敦一樣，一年產值9000億，提供就業機會26萬人，台北市今天如果倫敦的3分之1，有3000多億台幣，有8萬人的就業機會，台北市就很有錢，老人家6000元算什麼，這個叫重大變化。

另外，對於同婚議題，李錫錕強調，他深深體會家庭價值的重要，但一個國家存在要偉大，除核心價值外，要多一個價值「文明價值」，如希臘雅典、英國倫敦、美國紐約等，因此除核心價值要堅持、歌頌、維持外，還要能夠尊重跟包容多元價值及尊重多元生活方式。

(中時 )

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