謝了！梅根要搬新家 但不想當凱特鄰居

2018年11月20日 01:31 中時電子報 楊幼蘭

梅根和哈利王子要搬新家

薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根的預產期在明年4月底，由於家中即將添新成員，她和夫婿哈利王子打算搬較大的新家。

據《每日郵報》（DailyMail）報導，梅根夫妻目前住在肯辛頓宮有雙臥房的諾丁罕郡小別墅（Nottingham Cottage）。

英國王室圈內人廣泛預測，女王的74歲表弟格洛斯特公爵（Duke of Gloucester），還有他72歲的丹麥裔妻子布莉姬（Birgitte）將搬出肯辛頓宮內擁有21房的豪華公寓，好讓這梅根夫妻入住。

不過，消息人士說，布莉姬並不想搬家，而且他們夫妻目前仍為王室全職執行任務，加上房子是女王給的，因此也沒必要搬。

事實上，一名王室消息人士說，梅根夫妻有了小寶貝後，雖然需要較大的空間，但他們並不想搬進格洛斯特公爵的華廈，和凱特與威廉王子當鄰居。他們甚至打算，要徹底擺脫肯辛頓宮的束縛。

消息人士指出，梅根夫婦很快就會有獨立的辦公室，也會有和兄嫂不同的人生，他們搬得更遠，也是合情合理。因此，他們在倫敦的家未必要在肯辛頓宮內。其實他們有其他許多選擇，包括自掏腰包，另外買房子。

消息人士指出，梅根和凱特的生活方式截然不同，隨著時間過去，這很可能會日趨明顯。

(中時電子報)