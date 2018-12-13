俄軍將為潛艦與驅逐艦大量裝備口徑巡航導彈

2018年12月13日 21:31 中時電子報 盧伯華

俄羅斯太平洋艦隊司令謝爾蓋．阿瓦基揚茨(Sergei Avakyants)在接受俄國軍方媒體《紅星報》採訪時稱，該艦隊949A型潛艇與無畏級驅逐艦將新裝備射程高達2500公里的「口徑」(Kalibr)巡航導彈。

據衛星通訊社報導，阿瓦基揚茨指出，949A型（或稱奧斯卡II型）潛艇正在進行升級改造，將重新裝備射程高達2500公里的口徑巡航導彈。目前，該型潛艇已配備「花崗岩」(P-700 Granit)和「縞瑪瑙」(P-800 Oniks)反艦巡航導彈。

阿瓦基揚茨還說，沙波什尼科夫海軍元帥號(Marshal Shaposhnikov)無畏級驅逐艦也將配備口徑導彈系統。

圖為2017年俄羅斯國防部公布的俄國潛艦由地中海發射長程口徑巡航導彈攻擊伊斯蘭國武裝份子。（圖／美聯社）

報導說，口徑巡航導彈研發之初是為了武裝最新型的885型「白蠟樹」(Yasen，或稱梣樹級與亞森級)多用途核潛艇，後來不但用於636型(基洛級)常規潛艇，還用於水上艦船。

口徑導彈射程2500公里，2015年10月首次在敘利亞戰場實戰測試，當時分別從導彈驅逐艦與小型導彈艇從裡海發射總數26枚巡航導彈。

《國家利益》曾報導，口徑巡航導彈家族有十多種不同型號，其發射方式、射程、摧毀目標的性能和飛行速度都有區別。導彈長度從6-9米不等，可以掛載常規彈頭或核彈頭。導彈摧毀地面目標的性能不亞於美國戰斧導彈，最終飛行階段為超音速的反艦型巡航導彈也較美國同類產品佳。俄製巡航導彈不僅在大型船舶上使用有效，在分散式小型平台也能發射，不過美國目前還沒有可以裝設在類似瀕海戰艦等小型艦艇上的巡航導彈。

(中時電子報)