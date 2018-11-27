北極熊回來了！俄加速擴軍明年接裝大批潛艦

2018年11月27日 20:12 中時電子報 盧伯華

自俄羅斯總統普丁今年3月宣布將有多種新式戰略導彈服役後，俄海軍亦加速擴張軍備。俄海軍總司令弗拉基米爾．科羅廖夫(Vladimir Korolev)上將表示，明年俄海軍將接裝「弗拉基米爾大公」號(Knyaz Vladimir, 955A型)和「喀山」號(Kazan,K-561) 2艘核潛艦，以及多艘「基洛」(Kilo, 636.3型) 級柴電潛艦。

科羅廖夫說：「2019年俄海軍計劃接裝北德文斯克造船廠(Sevmash)生產的『弗拉基米爾大公』號和『喀山』號核潛艦」，該船廠將繼續為北方艦隊潛艦部隊生產一批636.3型（基洛級）柴電潛艦，並量產至少12艘最新型「拉達」(Lada)級柴電潛艦。

正在北德文斯克造船廠建造中的弗拉基米爾大公號戰略核潛艦。（圖／衛星通訊社）

他指出，2019年俄羅斯將為海軍建造大約30艘艦船和不同級別的保障船，還將繼續製造具備更完善性能的第5代核潛艦。這些水上艦艇和潛艦的製造將繼續秉持「可搭載高精度武器、具備最佳機動性、隱蔽性和生存能力」的方針。

科羅廖夫還表示：「海軍艦船製造的一大任務是深化與國防企業和設計機構的合作，懷著這個目的，我決定每天在海軍部舉行『創新一小時』，與國防工業代表共同討論技術和武器的研究開發及水上艦船和潛艦製造。」

俄羅斯最安靜的潛艦亞森級攻擊核潛艦。（圖／衛星通訊社）

弗拉基米爾大公號核潛艦是最新一代「北風之神-II」級的俄羅斯第5代戰略核潛艦，全長170公尺，排水量1.7萬噸，航速25節，預計配備RSM-56布拉瓦(Bulava)潛射彈道飛彈。喀山號核潛艦則是亞森 (Yasen) 級多功能攻擊潛艦，其安靜程度應該會是俄製潛艦中最佳者。此艦是亞森級第2艘艦，造艦過程亦因部份技術問題而有拖延，預計也是最後一艘，未來俄國將改建造赫斯基（Husky）級攻擊核潛艦。

(中時電子報)