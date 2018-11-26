俄S-500防空系統將服役 嚴重威脅美F-22, F-35戰機

2018年11月26日 00:06 中時電子報 盧伯華

即將配備在S-400,S-500反導系統的40N6遠程導彈

俄羅斯官方媒體最近開始透露新一代防空與導彈防禦系統S-500的技術訊息，顯示它愈來愈接近正式部署。訊息顯示S-500能同時追蹤並攻擊10枚彈道導彈，有最高9馬赫的速度及400公里射程，還可以攻擊人造衛星。同時新的S-500還能與前一、二代S-400與S-300進行整合，這讓美軍開始擔憂這套新的防空系統將嚴重威脅F-22與F-35隱形戰機的生存能力。

據《國家利益》報導，俄羅斯官方媒體衛星通訊社雖然聲稱「大部分新系統的技術特性仍未完成」，但有些性能已經確定並對外公布。根據該報告，預計S-500能攻擊飛行高度超過100公里的目標，這已經比任何現有的導彈防禦系統都要高。100公里以上已接近太空，這屬於衛星運行的近地軌道。不過，軍用衛星通常高度高於100公，可能會超出S-500的範圍。

報導說，S-500將能夠探測並同時攻擊多達10枚時速2300公里的彈道導彈，它還將有幾種不同的雷達系統來針對不同的目標，系統會區分這些目標是飛機、直升機、無人機或導彈。本月稍早，俄媒指出S-500將使用具有相控陣天線的葉尼塞(Yenisei)雷達，能提供敵友識別並確定優先目標。更早的報導曾指出，S-500預計將使用91N6A（M）戰管雷達、改進的96L6-TsP探測雷達，以及新的76T6多模式火控雷達與77T6 ABM火控雷達。

圖為俄羅斯陸軍的S-400導彈防禦系統，即將配備正測試中的40N6導彈。（圖／俄羅斯國防部）

有意思的是，俄媒詳細介紹了40N6遠程導彈的性能，它的射程為400公里（250英里），而由於地面雷達在太空無法使用，40N系列導彈的彈頭能各自搜尋目標與自動導航。40N6是兩級固體燃料導彈，速度最高為9倍音速。如果使用爆裂彈頭，射程可擴增為500公里，準確率95%。

報導說，原先傳出現有的S-400系統已採用40N6導彈，但顯然消息不確實，該導彈可能還在進行更多測試，以便在近期安裝在S-400系統上。如此一來，S-500的主要導彈將不會是全新的，有部份導彈會與S-400重疊。一旦測試完成，俄羅斯似乎也準備在出售給印度和中國的S-400系統中配備40N6導彈。

報導表示，雖然蘇聯解體後俄羅斯的大部分國防工業遭到重創，但莫斯科仍在繼續生產高品質的防空與導彈防禦系統。從S-400，S-300VM4和S-350等系統可以看出這一點。一旦開始部署，S-500預計將與這些現有系統聯網，以提供綜合防禦功能。一些美國國防官員擔心，這個系統對F-22、F-35和B-2等隱形戰機將形成重大威脅。

至於S-500服役時間，俄羅斯航空航天部隊副指揮官古門尼(Viktor Gumenny)中將表示，首次交付應該在2020年左右，可能是一個專為測試而製作的系統原型，有些未證實的消息稱該原型已開始製造。

(中時電子報)