俄烏戰火一觸即發 美偵察機臨空觀戰

2018年11月26日 19:53 中時電子報 盧伯華

俄軍開火並扣留烏克蘭砲艇造成克里米亞衝突形勢升高，烏克蘭軍方已下令進入全面戰備狀態，俄羅斯也派出戰機在刻赤海峽巡邏。由於情勢箭拔弩張，美國也從希臘克里特島軍事基地派出偵察機前往黑海水域，密切觀察一觸即發的俄烏戰火。

俄羅斯衛星通訊社引述烏克蘭國防部的話說，烏國武裝力量已根據總參謀長的命令進入全面戰備狀態。國家安全與國防委員會在11月26日的會議上決定，即日起在烏全境實施為期60天的戰時狀態，該決定最後應由最高議會批准。

烏克蘭極右派組織在基輔市進行示威遊行，支持烏國海軍對俄羅斯扣押烏國砲艇採取強硬反擊措施。（圖／美聯社）

烏克蘭海軍向刻赤海峽派遣軍艦，遭到俄羅斯軍方開火並扣留砲艇後，俄烏立即陷入緊張情勢。俄官方媒體指出，為防止烏克蘭進一步挑釁行動，俄羅斯已派出蘇-25戰機在刻赤海峽巡邏。

俄方聲稱，烏克蘭海軍的3艘軍艦違反聯合國海洋法公約越過俄羅斯邊境，進入暫時關閉的俄羅斯水域，從黑海海域移向刻赤海峽。另兩艘烏克蘭海軍的裝甲艦則快速從亞述海駛向刻赤海峽，俄羅斯聯邦安全局已措施予以制止，包括使用俄軍艦艇和貨船阻擋烏克蘭軍艦的航道。

從希臘克里特島上索達灣軍事基地起飛的美軍偵察機己飛往黑海，沿克里米亞半島海岸方向飛行，關注俄烏緊張情勢發展。（圖／衛星通訊社）

在克里米亞爭議中一向支持烏克蘭對抗俄羅斯的美國，亦對此立即做出反應。據烏克蘭軍事媒體報導，在俄烏兩國因刻赤海峽事件陷入緊張關係後，美國空軍RC-135V型偵察機己從希臘克里特島上的索達灣（Souda Bay）軍事基地起飛前往黑海領空，往向克里米亞半島沿岸方向飛行。

聯合國安理會已決定，將於美東時間26日早晨11:00召開緊急會議，以解決俄烏兩國此次爭端。

圖為3艘烏克蘭砲艇在駛往刻赤海峽時遭到俄羅斯軍方開火攔截，目前仍被俄軍扣押。（圖／路透）

烏克蘭與俄羅斯長年來在領土問題上爭議不斷。蘇聯解體後，烏克蘭脫離蘇聯，其所屬的克里米亞半島透過公投脫離烏克蘭，並主動加入俄羅斯聯邦，此舉遭到烏克蘭反對，但卻得俄羅斯的支持，克里米亞遂成為近幾年來俄烏雙方關係惡化的導火線。長遠來說，美國採取北約東擴政策，吸收烏克蘭加入北約，使俄羅斯如芒刺在背，更加劇了俄羅斯與有美國撐腰的烏克蘭之間的矛盾。

(中時電子報)