2018年12月20日 18:02 中時 吳敏菁

彰化縣的地王仍由彰化市中華路及太平街間的民族路兩側地段蟬聯，公告土地現值每平方公尺16.1萬元。（吳敏菁攝）

觀世音菩薩望過去就是彰化的地王！彰化縣公告土地現值調漲0.89％。（吳敏菁攝）

彰化縣2019年度公告土地現值調整，經地價及標準地價評議委員會評議通過，相較2018年微漲0.89％，明年1月1日公告。彰化縣的地王仍由彰化市中華路及太平街間的民族路兩側地段蟬聯，公告土地現值每平方公尺16.1萬元。

彰化縣政府地政處表示，2019年公告土地現值調整以地價平衡性為基準，採漸進平穩方式辦理，惟彰化本縣土地面積因地籍圖重測、新登錄土地等原因較去年增加137公頃，實際公告土地現值調幅約0.76％，主要以市地重劃、新興開發區周圍及考量地價均衡性酌予調整，並配合地價區段細緻化，讓地價查估更合理性。

地政處表示，相較2018年增加134地價區段，總計7416地價區段；地價區段中未調整4978個區段、佔67.13％；上漲2400個區段、32.36％，下跌38個區段、佔0.51％

。

「觀世音菩薩保佑！佛眼望去就是地王」全縣八區的地王地價區段位置和價格都和去年依樣全沒變：彰化市開化寺前民族路兩側由彰化市中華路至太平街間，繼續蟬聯地王，每平方公尺16.1萬元。

其於，地政事務所轄區最高地價區段為員林市14.4萬元、鹿港鎮9.9萬元、和美鎮8.77萬元、北斗鎮8.75萬元、溪湖鎮7.8萬元、二林鎮7.73萬元、田中鎮6.4萬元。

彰化縣政府強調，公告土地現值係作為土地買賣移轉時申報土地移轉現值之參考，並非課徵地價稅之依據，故本次調整對明2019年的地價稅不會產生影響。

地政處再次提醒，自2012年土地徵收條例第30條修正後，徵收土地係按當期市價計算補償金額，原公告土地現值加成補償不再適用，公告土地現值調整幅度不再影響被徵收土地所有權人權益。此外，公告土地現值係為課徵增值稅、遺產稅及贈與稅，無買賣或贈與等不動產移轉情況，不因現值調整而影響。查詢2019年公告土地現值，可於1月1日依法公告後，至地政處「公告土現值及公告地價」網站。

(中時 )