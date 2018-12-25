俄媒：中國用S400攔下8.8馬赫高超音速靶彈

中國大陸是俄羅斯第一位購買S-400防空反導系統的國外客戶，也是首個在S-400測試中成功攔截高超音速靶彈的客戶。（圖／衛星通訊社）

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中時電子報
S-400防空反導系統試射

作為俄羅斯S-400防空反導系統的第一個海外使用者，中共軍方試射該導彈的消息引起外界的高度關注。俄羅斯《觀點報》報導，中國使用S-400系統成功攔截速度高達8.82馬赫的高超音速靶彈，證明該導彈確實具備強大性能。

《環球時報》引述俄媒報導說，來自俄羅斯軍事外交消息人士指出，此次測試工作於12月上旬在中國大陸靶場進行。「在類比敵方實施高強度電子干擾條件下，中方使用S-400系統配備的48N6E導彈，在約250公里外成功攔截了速度為每秒3公里（約8.82馬赫）的高超音速彈道導彈靶彈。」

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新加坡《聯合早報》也報導說，S-400號稱是現役性能最佳的遠端攔截防空導彈，此前俄方運輸首批S-400時因船隻遭遇風浪，導致部分設備損壞，因此延誤交付時間。此外，S-400是龐大的系統，從訓練到實彈試射也需較長時間。

俄媒引述專家指出，中國試射S-400系統摧毀高超音速靶彈，「是俄羅斯武器最有效的廣告」。俄軍事專家亞歷山大．戈利茨稱，這次被攔截的靶彈速度為每秒3公里，相當於中程彈道導彈的末段飛行速度。

俄科學院遠東研究所專家瓦西里．卡申也表示，S-400導彈在這次試射中表現出的極遠射程，在未來可能的台海衝突中將發揮重要作用。

俄《今日經濟》網稱，俄羅斯前空軍副司令艾捷奇．比熱夫中將稱，中國購買S-400系統後，首先進行最大參數和最複雜條件下的測試，這是一種國際標準做法。不過目前尚不清楚中國是否引進了射程達400公里的40N6導彈，該導彈不久前才裝備俄軍。俄專家稱，只有配備這種導彈，S-400才具備完整的戰鬥力。

(中時電子報)

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文章來源：俄媒：中國用S400攔下8.8馬赫高超音速靶彈

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