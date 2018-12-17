俄新一代核潛艦：隱形艦身配備高超音速導彈

2018年12月17日 23:26 中時電子報 盧伯華

俄羅斯北風之神戰略彈道導彈核潛艦

曾在冷戰時期研發出多種優秀潛艦的俄羅斯工程師，已經擘劃了下一代潛艦的發展方向：難以探測的隱形艦身與殺傷力更強的高超音速反艦武器。俄羅斯海軍司令柯洛廖夫(Vladimir Korolyov)表示，目前俄羅斯已經開展第5代核潛艦的研發工作。專家認為，首批將可能在5年後問世。

《環球時報》引述俄羅斯《消息報》指出，俄海軍司令柯洛廖夫上將在紀念核潛艦部隊成立60周年的會議上透露俄羅斯未來核潛艦的發展方向。他表示，60年來俄羅斯學者、設計師和潛艦製造者走過獨一無二的歷程，保持了潛艦製造業的優良傳統。如今俄羅斯已建造出第4代核潛艦，並已展開第5代核潛艦的研發工作。新一代戰略導彈核潛艦無論是在防禦還是進攻方面，都擁有極高的作戰能力。在不久的將來，它們將成為俄羅斯海上戰略集群的中堅力量。

此外，俄羅斯軍方紅星電視臺也報導，俄軍事專家阿列克謝·列昂科夫(Alexei Leonkov)也對俄羅斯首批第5代核潛艦的問世時間及性能進行了展望。他說，目前俄國已經列裝了第4代核潛艦，即「北風之神」(Borey)級和「亞森」(Yasen)級，它們在未來的20年內能夠滿足海軍的需要。現在問題在於其數量，以及在俄各艦隊中的部署情況。為捍衛俄羅斯的國家利益，特別是包括北極在內的各大洋中的利益，俄國需要建造新型潛艦力量。他表示，首批第5代潛艦將在5年後問世。

亞森級核潛艦為俄羅斯海軍具備隱形能力的攻擊型核潛艦，其噪音比美國海狼級潛艦更低，號稱全球最先進攻擊型核潛艦。（圖／衛星通訊社）

列昂科夫強調，第5代核潛艦的重點將會放在潛艦的「速度」上，包括迅速駛入導彈發射區或巡邏區，以及航行的隱蔽性和經濟性。與第4代核潛艦相比，上述這些將確保第5代核潛艦以最低的能耗抵達任務區域內。

另外，他表示，第5代核潛艦將使用新的反應堆。俄羅斯在核反應爐、特別是基於快中子技術基礎的反應堆上處於全球領先地位。俄海軍速度最快的核潛艦使用的正是快中子反應堆，可惜它的噪音很大，且故障率較高，不過如今技術已經大幅改善。

列昂科夫還預測，新一代核潛艦或將配備高超音速武器系統，包括現在正在研發的「鋯石」（Tsirkon）高超音速反艦導彈。未來可對這種導彈進行改進，讓其適合於第5代核潛艦。

(中時電子報)