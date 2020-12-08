《資訊服務》訊連發表全新FaceMe eKYC ＆ Fintech智慧金融解決方案

訊連(5203)發表新版FaceMe eKYC & Fintech智慧金融解決方案，透過臉部辨識eKYC，即可進行人證比對、身分辨識等應用，提升各式服務申辦的效率與安全。

訊連指出，金融科技（Fintech）是近年來金融業數位轉型的一大趨勢，而透過臉部辨識進行的eKYC（Electronic Know Your Customer）更是金融科技的重點應用項目，臉部辨識與其他生物辨識技術相比，其易用、辨識率高與快速優勢，可相容於行動裝置及電腦上的攝影機，無須另外搭配指紋掃描、虹膜掃描等專屬硬體。

訊連執行長黃肇雄指出，金融科技是金融產業數位化轉型的第一步，這項技術節省大量時間和成本，並提高金融機構的服務水準。其中採用生物辨識的eKYC應用，可大幅提升金融認證的易用性。而在新冠疫情影響下，臉部辨識擁有非接觸性的優勢，為最適合金融機構導入生物辨識技術。FaceMe eKYC & Fintech智慧金融解決方案不僅提供高達99.7％的辨識率，更支援高精準度2D/3D臉部防偽，解決以往民眾須經常往來臨櫃辦理冗長程序的困擾，使金融服務更加安全、簡單、快速。

FaceMe eKYC & Fintech智慧金融解決方案，同時提供1:1人員核身 (人證比對)與1:N身分辨識等功能，可應用於行動網銀、ATM無卡交易、行動投保與人員進出管理等，透過臉部辨識可更快速、安全的核實用戶身分，同時將臉部特徵存放至伺服器建檔，供作後續服務使用，不僅大幅提升客戶體驗，也減少金融業大量尋求客服協助的問題。

(時報資訊)