俄專家：美售土愛國者反導系統可能暗藏木馬程式

北約國家軍事聯合演習中的美國愛國者3型防空導彈系統。（圖／美聯社）

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中時電子報
洛馬公司的愛國者防空導彈系統操作示範

俄羅斯世界武器貿易分析中心主任柯洛特琴科(Igor Korotchenko)對媒體指出，美國同意向土耳其出售愛國者(Patriot)反導系統，意圖破壞俄羅斯與土耳其之間有關S-400防空導彈系統的交易。美國也有可能在售給土耳其的愛國者反導系統內植入木馬程式，一旦土耳其與俄交好而與美敵對，美國就可能啟動木馬程式以癱瘓土國防衛系統。

柯洛特琴科接受俄羅斯衛星通訊社訪問時指出，五角大廈稱美國國務院批准了向土耳其出售愛國者反導系統及相關設備，價值35億美元(約合台幣1089億元)。土耳其要求購買4套此種美國最新防空反導系統，包括20個發射器和80枚攔截導彈。

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柯洛特琴科說，這是美國的一個系統性計畫，主要為避免北約成員國土耳其向俄羅斯購入S-400防空導彈系統成為事實。否則，美國對北約成員國的戰略影響力則將遭到沉重打擊。

報導指出，華盛頓正在努力影響土耳其總統，促使埃爾多安取消與俄羅斯簽訂的S-400採購合同。美國同時馬七準備向土耳其出售大批F-35戰機，媒體甚至披露華盛頓有意引渡已在美獲政治庇護的伊斯蘭反對派傳教士法圖拉．居倫(Fethullah Gülen)，這些都與此有關。

柯洛特琴科指出，美國可能會在其出售的愛國者反導系統軟硬體上做手腳，一旦與土方發生衝突，美國就會啟動木馬。

他說，如果美土關係惡化，華盛頓方面可以通過無線電信號啟動它們，使建立在愛國者系統基礎之上的整個土耳其防空系統失靈。這是特洛伊木馬，安卡拉需要清楚認識到採購美國愛國者系統的危險性。

在美國宣布將向土耳其出售愛國者反導系統後，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，美國可能向土耳其出售導彈防禦系統與俄羅斯向土耳其供應S-400系統並無關聯，俄土合同將繼續執行。

(中時電子報)

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