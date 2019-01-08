張麗善北上行銷雲林良品 春節送禮首選茂谷柑

2019年01月08日 14:16 中時 林縉明

雲林縣長張麗善今率領縣府團隊北上行銷雲林良品，包括茂谷柑、烏魚子、咖啡等農特產品，春節送禮自用兩相宜。（林縉明攝）

雲林縣長張麗善為協助農民行銷雲林良品，今率領縣府團隊、雲林縣農會、斗六市農會等單位北上中國電視公司南港大樓舉辦雲林良品年節送禮推廣會，推廣年節送禮自用兩相宜的茂谷柑、烏魚子、咖啡等，民眾透過雲林農產物流中心訂購，即可宅配到府。張麗善表示，春前節後正值雲林茂谷柑盛產季節，外型鮮紅亮麗，汁多味美又有福氣，是年節送禮最佳首選。

雲林茂谷柑遠近馳名，今年受到氣候影響產量略減，但品質、價格不受影響，果實甜度高、果形亮麗，不僅飯後有助於幫助消化，外皮光亮象徵吉祥，是年節送禮及走春伴手禮的好選擇。

張麗善指出，雲林好山好水，土壤肥沃，出產茂谷柑、西螺米、古坑咖啡、花生等農產品聞名全國，「Madein雲林」如同MadeinTaiwan優質，縣府為照顧農民，持續透過多元管道協助農民行銷，增進農民收益，同時希望春節前夕北上舉辦推廣行銷活動，讓全國民眾一起見證雲林優質的農產品。

雲林良品行銷會由中國電視公司協助舉辦，中國電視總經理胡雪珠表示，中視長期重視台灣農業發展，像是1969年中視開播後播出的「今日農村」，當時最有名的主持人脫線、阿西等人實際探訪農村與農民互動，可以說是家喻戶曉的節目，直到2002年停播；4年前再推出「聰明Buy金女」，介紹各地優質農產品，中視可以說是跟農業淵源很深的電視台。

推廣會現場氣氛熱絡，不少人當場下訂單，最受歡迎的就是雲林茂谷柑，張麗善品嘗後豎起大拇指掛保證品質「一級棒」，吸引許多各地的雲林同鄉會現場訂購上百箱，讓雲林良品北上行銷跨出第一步。

(中時 )