問題比想像更嚴重 美首揭密費茲傑羅號驅逐艦慘況

美國海軍「費茲傑羅」號飛彈驅逐艦2017年6月在日本外海與商船相撞後的慘狀。（美聯社）

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中時電子報
「費茲傑羅」號飛彈驅逐艦

2017年6月17日美國海軍「費茲傑羅」號（USS Fitzgerald DDG-62）與商船相撞，導致7人喪生，並造成這重達9,000噸的飛彈驅逐艦嚴重受損，震驚了世界。

悲劇發生後41天，海軍少將福特（Brian Fort）提出報告，如今這份祕密內部調查報告首度公開。據《海軍時報》（Navy Times）與《大眾機械》（Popular Mechanics）網15日報導，報告詳述了船上缺乏專業精神、沒有遵守流程，還有設備故障的驚人事實，遠比美軍公開承認的更糟。其中最嚴重的，就是導航相關流程出了問題，幾乎注定了這次致命撞船悲劇。

而當初調查細節並未公開，是由於可能涉及法律訴訟。

報告指出，艦上負責導航，協助人員穿越繁忙水道的航行管理系統（Voyager Management System）不但故障，零組件甚至被拆取，以維持其他系統運作。然而，艦上並沒有航海士官幫忙導航，事實上，艦上的領導幾乎呈現「失能狀態」。

除了違反現行規定外，艦橋與戰情中心（CIC）軍官私下互不信任，以致雙方都不溝通。而這問題十分嚴重，因為在承平時期，戰情中心為負責操縱軍艦的艦橋值更人員提供支援。

另一方面，駐日第7艦隊軍事任務節奏快，而艦隊旗下的「費茲傑羅」號人員在部署任務之間幾乎沒有機會休息，或是接受訓練。此外，在官僚制度要求下，艦上人員有如山的文書作業要處理，讓他們分心，以致無法專心安全操作驅逐艦。

(中時電子報)

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