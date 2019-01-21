《台灣那麼旺》收視再奪冠 胡瓜、白家綺吃饅頭慶功

胡瓜、白家綺吃饅頭慶功。（民視）

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胡瓜、白家綺慶功。（民視）

民視專業歌唱選秀節目《台灣那麼旺TaiwanNo.1》為找出民間素人高手，去年12月底進行改版，希望找到未來歌王歌后，邀更多觀眾來圓夢挑戰「金牌卡位戰」，創下平均收視率為3.50全國第一的佳績。主持人胡瓜笑說這是「卡」出好成績、「卡」到收視屢屢創下新高，代表節目往正確的方向走。他與白家綺21日在攝影棚大吃「紅麴饅頭」與豬造型「刈包」慶功，也象徵收視長紅發發發、收視高高掛。

民視節目事業群資深副總經理許念台表示，感謝兩位主持人、參賽選手以及工作人員付出的努力，觀眾看到節目的改變，節目多喜臨門，「胡瓜得到金鐘獎，白家綺我們付她一人薪水、兩個人來，帶給我們好孕氣，整個喜氣洋洋的」，胡瓜也說要感謝觀眾、感謝民視，不只這節目收視越來越高，也恭喜民視得到亞洲電視大獎「最佳無線電視頻道」，不管在收視率或者是獲獎整個所向無敵！

白家綺則感性謝謝瓜哥帶領團隊進步，往正確的方向走，感謝觀眾用收視率肯定我們。胡瓜也說節目收視第一能贏這麼多，是因為我們夠「真」也具有獨特性，參賽選手真性情、現場觀眾也來真的反應，也給選手選歌時很大的空間，「台灣音樂水準舉世聞名，參賽者演唱的歌都很經典，我們每次節目播出後網路上討論熱烈，不管是支持、討論或者謾罵，我們都接受，因為我們夠真」。節目將於27日（週日）高雄夢時代舉辦海選活動，歡迎各路歌唱好手來參加。

(中時 )

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