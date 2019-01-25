6代機原型！俄「獵人」隱形無人機亮相

2019年01月25日 02:31 中時電子報 楊幼蘭

俄羅斯「獵人」無人隱形攻擊機

它外型看似美國的B-2隱形轟炸機，但飛翼設計顯示，隱形與生存力足以對付美國戰機。

據《動力》（THE DRIVE）網與《商業內幕》（Business Insider）網24日報導，這架名為「獵人」（Okhotnik）的無人機擔負的任務還不明朗，但可能是俄羅斯第6代戰機的原型。分析指出，多年來，有關俄羅斯研發「獵人」無人戰機的消息不斷，如今它的照片在網路上出現，應該不久即將開始試飛。

從網路上的照片看來，它的大小有如中型戰機，機身較短，但翼展卻長得多。大體上，它類似諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）的X-47B，而X-47B約38英尺長（約12公尺），翼展為62英尺（近19公尺）。

據俄羅斯國防工業消息人士透露，「獵人」將成為第6代戰機原型，意味它將承擔空對空任務。而俄羅斯媒體說，這款無人機的起飛重量為20噸，航速則為高次音速。

分析認為，儘管目前並不清楚它所用的發動機，但「側衛」（Flanker）戰機家族所用的土星（Saturn）AL-31F發動機會是合理的選擇。而未來它也可能使用更強大，但仍在研發的AL-41F衍生型發動機，這樣連後燃器或許都可以省了。

而「獵人」的起落架看來與蘇-57的類似，分析認為，蘇-57嚴格說來不算隱形，而「獵人」的隱形設計雖然仍有待加強，但未來它們很可能搭檔執行任務。

(中時電子報)