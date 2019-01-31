高師大點泥成金 微生物肥料成功技轉

2019年01月31日 07:26 中時 林宏聰

點泥成金！高雄師範大學生物科技系榮譽教授王惠亮、研發長謝建元耗費5年，從燕巢校區泥火山找出1種可促進植物生長與溶磷作用的液化澱粉芽孢桿菌，搭配抗UV紫外線發酵配方的微生物肥料，成功取得專利，30日技術移轉給民間公司，今年即將量產上市，使用後蔬果栽植可望更甜美豐收。

高師大研發團隊30日上午與亞亮生技股份有限公司正式簽訂技術移轉合約，校長吳連賞及研發人王惠亮、謝建元、亞亮生技公司董座吳俊彥親自出席。

王惠亮指出，肥料3個主要元素為氮、磷、鉀，但約70％的磷肥被固定於土壤，植物無法吸收，形同浪費；高師大研發「液化澱粉芽孢桿菌A1菌株」屬於微生物製劑，可幫助土壤中磷肥轉化成作物可利用的形式，提升作物品質與產量，更理想的是，這款微生物製劑是安全菌種，就算採收前噴灑也毫無疑慮。

團隊實際田間試驗，除了溶磷效果顯著之外，也能改變土壤微生物相，增強作物抗病性，加上抗紫外線專利配方，還可增加抗紫外線傷害、耐化學藥劑危害的能力。

亞亮生技董事長吳俊彥說，公司重視糧食安全、環境保護、永續農業，2017年即技轉高師大1種微生物農藥，近期將可上市，這次再技轉高師大微生物肥料，更朝向安全農業目標邁進。

高師大校長吳連賞強調，微生物生物農藥、肥料的研發及商品化，有助於台灣農業永續經營，也讓食安獲得更多保障。

(中時 )