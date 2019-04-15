美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）星期一在一場紀念「台灣關係法」簽署40週年的專題演說中表示，台灣被排除在國際組織外，是全球的損失，美國繼續致力於促成增加台灣參與國際組織。

《美國之音》報導，由台灣大學、台北國際社區廣播電台（ICRT）和美國在台協會（AIT）聯合舉辦的這場「台美根基與未來展望─台灣關係法40週年座談會」，是紀念美國《台灣關係法》40週年的系列活動之一。

報導說，酈英傑在開幕專題演說中提出「增進台美安全關係、經濟合作、人民對人民關係以及台灣國際參與」這4個方面，他重點表示，當今世界面對的挑戰多為全球性，需要全球性的解決辦法，而台灣被排除在世界衛生組織、國際刑警組織等國際組織之外，已造成國際社會的損失。

酈英傑還讚揚台灣是國際社會「民主的模範、大方的捐贈者、解決全球挑戰的夥伴」，並舉例台灣協助消除瘧疾、小兒麻痺，以及捐贈3200萬美元協助重建伊拉克與敘利亞等。

酈英傑表示，雖然聯合國禁止持中華民國護照的民眾進入其總部，但全球有160多個國家給予台灣免簽，顯示出國際社會是如何看待台灣。

他重申，美國將致力於協助台灣參與國際組織，並呼籲合作國家協力支持，讓台灣可以為世界作出更多貢獻。

報導說，由於中國大陸的打壓，目前台灣仍被排除在許多國際組織之外，無法參與尤其是許多全球性的活動。儘管台灣1949年以來便處於自治狀態，但中共一直視台灣為中國的一部分，並揚言以包括武力等方式要統一台灣。

在美國1979年1月1日起與中華人民共和國建交，同中華民國斷交後，美國國會推動和通過台灣關係法以處理台美關係。時任總統卡特同年4月10日簽署，回溯至1月1日生效。

(中時電子報)