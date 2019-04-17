為了專利問題而展開長達2年訴訟戰的蘋果和高通16日同時表示，他們同意和解，撤銷全球所有進行中的專利訴訟。消息一出，高通股價在華爾街股市應聲飆漲超過23%，而外媒指出，雙方和解也有助蘋果避免在5G發展上落後。

據英國廣播公司（BBC）報導，兩家公司周二發布新聞稿表示，除了撤銷全球所有進行中的訴訟外，他們達成為期6年全球專利許可協議，並包括2年的延期選項，自今年4月1日生效，蘋果還必須支付高通款項，但具體金額數目不明。報導指出，這項決定代表蘋果iPhone將再次使用高通晶片。雖然iPhone一度仰賴高通供給晶片，但自2016年起蘋果改採用高通對手英特爾的晶片

高通與蘋果長期因專利技術問題對簿公堂，兩家公司的專利爭議起於，起於蘋果2017年1月陸續於美國及中國大陸對高通提告，指控高通濫用市場優勢，要求收取不公平的權利金。

高通也不甘示弱，在美國提交答辯狀時，同時發起反訴，要求蘋果就違反多項協議中的承諾支付損害賠償，並請求法院責令蘋果停止干涉高通與為蘋果製造iPhone和iPad廠商間的協議。

此外，高通並接連在美國、德國與中國大陸控告蘋果侵犯專利技術，其中，德國與中國大陸法院都已判決蘋果侵權，高通也已提交保證金，確保蘋果部分機型iPhone不得在德國及中國大陸銷售。

然而，兩家公司並未因訴訟戰獲利，掀起戰火的蘋果不僅在德國與中國大陸遭禁售部分iPhone機型，5G進展也引發市場憂心； 另外，由於iPhone晶片改由英特爾（Intel）獨家供應後，由於英特爾趕不及供應5G晶片，市場憂心蘋果5G手機發展進程。

而高通少了蘋果iPhone數據機晶片大單，營運面臨手機市場成長趨緩壓力，近年也因手機市場成長趨緩，並被博通（Broadcom）超越，拱手讓出全球IC設計龍頭寶座退居第2，甚至一度面臨被博通收購危機，最後在美國總統川普以「國家安全」為由禁止博通收購，高通才逃過一劫。

公司聲明發布後，高通股價最終收漲23%，創自 1999 年以來最高單日漲幅。蘋果股價則接近持平，收報199.25美元。而正在兩家公司宣布世紀大和解不久後，蘋果先前合作的英特爾也宣布因「盈利機會不明顯」退出5G數據晶片業務，又替市場投下另一顆震撼彈。

(中時電子報)