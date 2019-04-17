【完整版】賴清德證實蔡英文有網軍 用人民納稅血汗錢養的？2019.04.15《新聞龍捲風》

高雄市長韓國瑜訪美，痛批3任台大法律系總統，把台灣的經濟搞成殘廢。民進黨前立委李俊毅表示，韓如今已走出另一番格局，在美談話也等同「總統宣示」；反觀民進黨內如今還在搞內鬥，儼然等著被殲滅！

李俊毅上節目《新聞龍捲風》，表示：「現在韓國瑜的大軍，已經慢慢在集結，他在美國已經幾乎就宣布要選總統了！幾乎啦幾乎！他甚至講的都是，我已經提出了，台灣國家未來的路線！路線耶！這個就是總統的一個宣示，有些人都看不懂他在講什麼話。」

更進一步指出：「如果我要選總統，不方便宣布的話，國家未來應該怎麼走，他(指韓國瑜)甚至把三任的總統全部掃到垃圾桶去，裡面還包括馬英九！這個又代表什麼？代表他要走的路線是非政黨的路線，就是當初2014年的時候，柯P的風潮！」

最後，李俊毅更語重心長對綠營自家人喊話：「柯P的風潮就是左打民進黨、右踢國民黨，所以他已經開始走出所謂傳統政黨政治的格局，現在民進黨內還在搞這種內鬥的遊戲，你當然就等著被殲滅！」

(中時電子報)