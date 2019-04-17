選2020總統大選隨著時間接近，政壇各方參選意願也漸趨明朗化，檯面上有意參選的台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫、前行政院長賴清德、前立法院長王金平、尋求連任的總統蔡英文，以及被基層力拱有可能參選的高雄市長韓國瑜和鴻海董事長郭台銘。據悉，郭台銘今早將赴台北的新北板橋慈惠宮、北市中山行天宮參拜，預計將發表談話。
鴻海董事長郭台銘昨（16）日拋出震撼彈，表示有意參選總統。篤信媽祖與關公的他，今早預定10點半要參拜板橋慈惠宮，緊接著11點半到台北行天宮參拜，由於之前他曾說「要不要選總統得問過媽祖與關公」，因此引發外界預期他將宣布參選的無限想像。
而郭台銘近日連兩天出席美國在台協會（AIT）舉辦的活動，一再被媒體追問是否參選總統一事，郭對此表示，「2020年選舉決定台灣往後20年」，並坦言自己為此一整晚沒睡，「思考能為台灣年輕人做什麼事」，並強調這兩天會有結果。今天的談話也可能會有最新表態。不免讓人聯想是否要在媽祖和關聖帝君面前宣布重大消息。
(中時電子報)
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