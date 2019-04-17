解放軍蘇-35戰機

解放軍蘇-35戰機2018年曾戰巡南海，如今俄羅斯聯邦軍事技術合作局（FSVTS）官員說，中方訂購的24架蘇-35已全數交付。

據塔斯社與《詹氏防務周刊》（Janes Defence Weekly）報導，這名官員4月16日證實，24架蘇-35已全部交付解放軍，但並未說明，最後一批是何時交付。不過，最後一批蘇-35應該是在去年底交付。俄羅斯國防部2018年8月29日曾發表聲明說，將在2018年底前向北京交付最後一批10架蘇-35戰機。

北京是在2015年和俄羅斯簽約，成為蘇-35戰機的第一個外國買家。俄羅斯在2016年交付了首批4架蘇-35，2017年又交付了10架，而24架戰機總價約為25億美元（約772億台幣）。按照合約，俄方還會交付相關的地面設備和備用發動機。

《觀察者網》指出，24架蘇-35已全數交付南部戰區空軍航空兵「南疆利劍」旅，取代原本使用的蘇-27SK。而該旅的蘇-35已形成戰力，在接機本場首飛不到1年，就執行南海戰巡，還有繞島巡航等重大任務。

而《國家利益》（The National Interest）網先前指出，北京最感興趣的，或許就是蘇-35的航程與高載油量，因為這可以大幅提高北京在南海固權的能力。

詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）中國簡報主編吳必德（Peter Wood）指出，北京擁有像蘇-35般的長程戰機，不僅提高了在南海投射軍力的能力，也能讓它們停在大陸，或是較靠近海岸的基地。

他說，蘇-35比蘇-27/J-11B優的重要地方在於，它能外掛油箱，並可以空中加油，打破了蘇-27的主要限制。而這對需要戰機能拉長空中停留時間與距離的中國戰略而言，具有相當大的重要性。

(中時電子報)