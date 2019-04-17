郭台銘：媽祖託夢要他替台灣做事。（陳怡誠攝）

鴻海集團總裁郭台銘17日上午赴板橋慈惠宮參拜，他表示2020大選攸關台灣的未來，他一直都很關心，沒想到媽祖竟然跟他心靈有犀，幾天前託夢給他，叫他要出來為台灣做事。郭台銘說，他會遵從媽祖的指示。

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