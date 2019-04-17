郭台銘：媽祖託夢要他替台灣做事 16:232019/04/17 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭台銘：媽祖託夢要他替台灣做事。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郭台銘：媽祖託夢要他替台灣做事。（陳怡誠攝） 鴻海集團總裁郭台銘17日上午赴板橋慈惠宮參拜，他表示2020大選攸關台灣的未來，他一直都很關心，沒想到媽祖竟然跟他心靈有犀，幾天前託夢給他，叫他要出來為台灣做事。郭台銘說，他會遵從媽祖的指示。 (中時 ) #媽祖 #台灣 #郭台銘 #做事 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》選定了？韓國瑜鬆口定調2020選戰 12:192019/04/13 殲20加速量產 2020陸3代機將讓路 14:092019/04/15 韓國瑜與史丹佛師生座談 預警2020後兩岸高風險 05:482019/04/16 2020關鍵密碼 韓國瑜4天講7次 13:352019/04/16 就要挑戰川普！美前麻州州長宣佈參選總統 00:082019/04/17 郭台銘選總統 工商界不看好 04:102019/04/17 郭嗆蕭美琴沒禮貌 要去告洋狀 04:102019/04/17 韓、王誰可當總統？近2萬人投他！ 08:052019/04/17 郭台銘上午拜兩宮廟 動向受矚目 09:512019/04/17 和解奏效 日媒：2020年iPhone將採用高通晶片 10:202019/04/17 政治熱門新聞 聽到郭台銘參選 韓國瑜：天塌兩人頂 舒服多了 - 政治 不是小英！真正可能毀掉民進黨恐是「他」 - 政治 郭台銘參選 三周前就有跡可循？ - 政治 郭台銘選總統有玄機？沈富雄：他出手了！ - 政治 郭台銘宣佈：投入國民黨2020總統初選！不接受徵召 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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