長榮航空與桃園市空服員職業工會今日進行第三次、也是最終調解，今日下午確定調解破局，工會表示，調解會議中沒有看到資方拿出更好的對案，沒有共識談下去只是浪費雙方時間，工會將盡速召開會員代表大會，本周五宣布是否罷工。

空服員工會秘書長鄭雅菱表示，第二次調解已幾乎要破局，但資方要求延長提出更好對案，但今天無論在日支費、過勞航班、禁搭便車、勞工參與董事會人評會等，長榮都沒有拿出更好的方案，沒有共識因此破局，不會再有下一次調解。

鄭雅菱說，工會提出四大訴求，給資方時間提對案，但在過勞航班方面，工會已從21條退讓到9條過夜，最後退到台北－東京、台北－北京希望外站過夜，今天長榮都沒有同意增加，只願意試行1至3個月過夜。外暫津貼方面，長榮不同意禁搭便車條款，提高薪資的議題上，給出的數字與上次調解差異不大。

鄭雅菱指出，近期將召開臨時會員代表大會討論下一步，未來是要繼續協商或走上罷工，會在這周五正式宣布。

(中時 )